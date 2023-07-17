KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI 2023: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? YKS sonuçları için tarih yaklaşıyor!

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başlayacak ve bu kez de burs ile yurt konuları gündeme gelecek. 2023 KYK yurt başvuruları için açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz sene 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

KYK yurt başvurularının bu sene ilk yerleştirme işleminin sonuçlanmasının başlaması öngörülüyor.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, HANGİ TARİHTE?

KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Konuya ilişkin detaylar henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

