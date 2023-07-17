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KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI 2023: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? YKS sonuçları için tarih yaklaşıyor!

17.07.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı 2023-2024 eğitim döneminde lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Sınava giren kişiler, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile YKS sonuçları ve puanlarını öğrenebilecekler. Ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Peki 2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları hangi tarihte?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından tercih süreci başlayacak ve bu kez de burs ile yurt konuları gündeme gelecek. 2023 KYK yurt başvuruları için açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz sene 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

KYK yurt başvurularının bu sene ilk yerleştirme işleminin sonuçlanmasının başlaması öngörülüyor.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, HANGİ TARİHTE?

KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Konuya ilişkin detaylar henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

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