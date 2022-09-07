EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. KYK yurt yedek sırası nedir, nasıl öğrenilir? 2022-2023 KYK yurt yedek başvuruları ne zaman?

KYK yurt yedek sırası nedir, nasıl öğrenilir? 2022-2023 KYK yurt yedek başvuruları ne zaman?

07.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt sonuçları bugün Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Bazı kişiler kesin kayıt hakkını elde ederken diğeri ise yedek listesinde yer aldıklarını gördü. Peki, Şu an içi bir yurda yerleşmemiş olan öğrenciler, 'KYK yurt yedek sırası nedir, nasıl öğrenilir?' sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek başvuruları ne zaman, sonuçları ne zaman başlıyor?

KYK yurt yedek sırası nedir, nasıl öğrenilir? 2022-2023 KYK yurt yedek başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler bu açıklamanın ardından ''KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir?", "KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?'' gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kaldı. Peki, KYK yurt yedek başvurusu ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanır?

5

KYK YURT YEDEK SIRASI NEDİR?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, başvuruda bulunan kişilerin maddi durumu gibi birçok kriter ele alınmaktadır. Adayların Asil sıra ve yedek sıra bu değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırabiliyor. Fakat yedek sırada olan kişiler sıranın kendilerine gelmesini beklemek durumunda. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştirilmektedir.

KYK YURT YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR, SIRA NE ZAMAN GELİR?

Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar da netlik kazanmış olacak.

Yedekteki isimlere boş kontenjanların belli olmasının ardından sırayla kayıt hakkı gelecek. Bilindiği üzere yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi yapılacak.

KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://sonuc.gsb.gov.tr/

KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları henüz açıklanmadı.

Duyuru GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılabilmektedir.

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"
YKS ek tercih ne zaman?YKS ek tercih ne zaman?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
kyk yurt kyk yurt yedek sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktı

Sosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktı

Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"

Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"

2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve ek tercih taban puanları!

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

İlginizi Çekebilir

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.