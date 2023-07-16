Kylie Jenner 17 aylık oğlunun son halini paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kylie Jenner‘ın oğlu Aire artık büyüdü. Kylie Cosmetics'in 25 yaşındaki sahibi, eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen 17 aylık oğlunun yeni fotoğraflarını yayınladı.

Instagram'da "Benim kocaman oğlum" sözleriyle paylaştığı fotoğraflarda Jenner, oğlunu kucağında tutarken görülüyor.

Uzun zamandır oğlunun fotoğraflarını paylaşmayan Jenner'ın takipçileri, oğlunun ne kadar büyümüş olduğunu ifade eden mesajlar gönderdi.

Milyarder girişimci Jenner, oğlunu 2022 yılının şubat ayında dünyaya getirmişti. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra oğlunun adını değiştirdiklerini açıklamıştı.



