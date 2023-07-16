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Kylie Jenner 17 aylık oğlunun son halini paylaştı

16.07.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü reality show yıldızı ve milyarder girişimici Kylie Jenner, 17 aylık olan oğlu Aire'nin son halini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kylie Jenner‘ın oğlu Aire artık büyüdü. Kylie Cosmetics'in 25 yaşındaki sahibi, eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen 17 aylık oğlunun yeni fotoğraflarını yayınladı.

Instagram'da "Benim kocaman oğlum" sözleriyle paylaştığı fotoğraflarda Jenner, oğlunu kucağında tutarken görülüyor.

Uzun zamandır oğlunun fotoğraflarını paylaşmayan Jenner'ın takipçileri, oğlunun ne kadar büyümüş olduğunu ifade eden mesajlar gönderdi.

Ekran Alıntısı

Milyarder girişimci Jenner, oğlunu 2022 yılının şubat ayında dünyaya getirmişti. Oğlunun adını Wolf Jacques olarak açıklayan Jenner, doğumdan bir ay sonra oğlunun adını değiştirdiklerini açıklamıştı.

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