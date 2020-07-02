Kylie Jenner’a ikinci şok: Markasının satışları durdurulabilir

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı ve en genç milyarder unvanını Alexandra Anderesen’e kaptıran Kylie Jenner, yeni bir krizle karşı karşıya.

Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen ünlü yıldız, şimdi de ürün geliştirme sırlarını veren Seed Beauty şirketi ile davalık oldu.

Seed Beauty, Kylie’nin satışında devre dışı bırakıldığı ve ticari sırlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Şirketin bu talebi onaylanırsa, Kylie markasının tüm satışları durdurulabilir ve Jenner, ürünlerini yeniden üretmesi gerekebilir.

