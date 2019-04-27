Kylie Jenner’dan sevgilisi Travis Scott’a billboard’lu doğum günü jesti

Kylie Jenner, erkek arkadaşı Travis Scott’a büyük bir doğum günü jesti yaptı.

Dünyanın en genç milyarderi olan 21 yaşındaki Jenner, rap şarkıcısı Scott’ın 28’inci doğum gününü billboard sürpriziyle kutladı.

Billboard için reklam veren Jenner, bir yaşındaki kızıyla fotoğrafına şu mesajı yazdırdı: “Doğum günün kutlu olsun baba! Sevgilerimizle, annem ve Stormi”

Kutlama mesajı, West Hollywood’daki en işlek yerler olan Santa Monica ve La Cienega Bulvarı’ndaki billboard’larda yer aldı.

İkili, dün Avengers: Endgame filmi kahramanlarının kostümleriyle çektirdikleri fotoğraflarla gündemdeydi.

Kostüm giymelerinin Travis Scott’un doğum günü kutlamalarının bir parçası olduğu düşünüldü.

