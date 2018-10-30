Kylie Jenner’den annesi Kris Jenner'a doğum günü hediyesi olarak Ferrari

Lüks yaşamlarıyla göz önünde olan ABD’li reality şov yıldızı olan Kardashian/Jenner ailesinde yeni bir lüks hediyeleşme yaşandı.

Kylie Jenner, annesi Kris Jenner’a erken doğum günü hediyesi aldı.

21 yaşındaki Kylie Jenner, 5 Kasım’da 63 yaşına girecek olan annesine kırmızı renkte Ferrari 488 marka otomobil hediye etti.

“Kraliçe için 488” notuyla paylaştığı videoda Kris Jenner’ın yeni otomobilinin içindeyken sevinçten gözyaşı döktüğü görülüyor.

Kris Jenner, “Aman Tanrım” diyerek hediye otomobile şaşırdığını belli ederken, Kylie Jenner’ın da “İşte annemim hayalindeki otomobil” dediği duyuluyor.

Kris Jenner, otomobilin içinde erkek arkadaşı Corey Gamble ile birlikte görülüyor.

21 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, Temmuz 2018’de Forbes dergisine kapak olmuştu.

2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırmıştı.

Kylie Jenner, Forbes dergisinin yayınladığı kendi servetini yapan 60 kadın listesine 27’nci sıradan girerken, 37 yaşındaki ablası Kim Kardashian 350 milyon dolarlık servetiyle listenin 54’üncüsü olmuştu.





