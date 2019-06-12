Kylie Jenner Handmaid's Tale temalı parti yaptı! Eleştiri yağdı

Kardashian/Jenner ailesinin en genç üyesi olan ve aynı zamanda dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, her yaptığıyla adından söz ettiriyor.

21 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, son olarak verdiği bir partiyle gündemde.

Jenner, ödüllü dizi Handmaid's Tale temalı bir parti verince ‘duyarsız’ olmakla suçlanarak büyük tepki topladı.

Jenner ve partisine katılanlar, tıpkı dizideki gibi kırmızı pelerin giydiler.

Jenner, sosyal medya kullanıcıları tarafından dizinin anlattığı dünyayı anlamamakla suçlandı.

Margaret Atwood’un ödüllü ve çok satan Damızlık Kızın Öyküsü isimli romanından uyarlanan dizi, ABD’nin parçası olan Gilead distopyasındaki totaliter toplumun hayatını konu alıyor. Kadınların çalışma hakkının olmadığı ve devlet mülkü olarak popülasyonu artırmak için damızlık olarak zorlandıkları bir dünyada geçen dizi, kadınların neredeyse bütün haklarının elinden alındığı bir dünyayı anlatıyor.

2017 Emmy Ödül Töreni’nde “Dram Dalında En İyi Dizi” seçilen ve Elisabeth Moss’un başrolde yer aldığı Handmaid's Tale’de, yakalanan muhalif kadınların bir kısmı ülkenin yüksek rütbeli kumandanlarına hizmetçi olarak verilir. Hizmetçi adı altında evlere dağıtılan bu kadınlardan beklenen asıl şey, evinde yaşadıkları kumandanlardan hamile kalıp mümkün olduğu kadar çok çocuk doğurmalarıdır.

Karanlık bir dünyayı konu alan diziyi bir parti teması olarak kullana Jenner’a, sosyal medyadan yapılan yorumlar, “Konunun tecavüz ve zulüm olduğunu anlamamışsın”, “Köle kadınları şeytani bir şekilde eğlence malzemesi yapmışsın. Okula geri dön ve yeniden eğitim al” benzeri oldu.

