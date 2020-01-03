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  4. Kylie Jenner ile ayrılan Travis Scott'tan şaşırtan açıklama

Kylie Jenner ile ayrılan Travis Scott'tan şaşırtan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kylie Jenner ile ekim ayında ayrılan rap şarkıcısı Travis Scott, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü rapçi “Stormi’nin annesini seviyorum ve her zaman seveceğim" dedi.

Kylie Jenner ile ayrılan Travis Scott'tan şaşırtan açıklama

Kylie Jenner ile ekim ayında ayrılan rap şarkıcısı Travis Scott açıklamasıyla şaşırttı. 22 yaşındaki Jenner ile birlikteliğinden 2 yaşında Stormi adında kızı bulunan 27 yaşındaki rap’çi, “Stormi’nin annesini seviyorum ve her zaman seveceğim” dedi.

XXL dergisine konuşan Scott, “İlişkilerin zor kısmı, dışarıdan milyonlarca ses ilişkiye dahil olurken ilişkiyi yaşamaya çalışmak” dedi. "Ünlü ve önemli birine sahip olmak bir mücadele gerektirmiyor” diyen Scott, “Bence hayat her zaman zorluklarla geliyor. Mesele onunla nasıl başa çıktığınız” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Kylie Jenner ve Travis Scott

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