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Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Çıplak girdiği küvetten paylaştı

22.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü manken, model, iş insanı Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı Anastasia Karanikolaou sosyal medya pozuyla nefes kesti. Yunan asıllı güzel, küvetten verdiği çıplak pozla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Çıplak girdiği küvetten paylaştı

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Anastasia Karanikolaou pozlarıyla nefes kesiyor. Kylie Jenner'ın en iyi arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou , Instagram'da yeni ateşli fotoğraflarını paylaştı.

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25 yaşındaki etkileyici isim, küvette sırılsıklam olmuş, ateşli, yakın plan fotoğraflarında göğüs dekoltesiyle dalga geçti.
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Paylaşımına "pazartesi hüznü" başlığını koyan isim, Playboy'u etiketlemeyi ihmal etmedi.

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Stassie, esmer saçlarını sıradan bir topuz haline getirip, tokasıyla sabitledi. Makyajsız olan ünlü isim poz verirken somurtan bir ifade takındı.


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Anastasia Karanikolaou

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