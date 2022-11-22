Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Çıplak girdiği küvetten paylaştı

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Anastasia Karanikolaou pozlarıyla nefes kesiyor. Kylie Jenner'ın en iyi arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou , Instagram'da yeni ateşli fotoğraflarını paylaştı.

25 yaşındaki etkileyici isim, küvette sırılsıklam olmuş, ateşli, yakın plan fotoğraflarında göğüs dekoltesiyle dalga geçti.



Paylaşımına "pazartesi hüznü" başlığını koyan isim, Playboy'u etiketlemeyi ihmal etmedi.

Stassie, esmer saçlarını sıradan bir topuz haline getirip, tokasıyla sabitledi. Makyajsız olan ünlü isim poz verirken somurtan bir ifade takındı.



