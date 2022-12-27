Kylie Jenner'ın Christmas tarzı! Göğüslerini ön plana çıkardı

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, 2 Şubat tarihinde oğlunu dünyaya getirmişti. Ünlü realite şov yıldızı ve en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, doğumdan sonra hızlıca formuna kavuştu.

Jenner son olarak ailesinin geleneksel Christmas kutlamasına katıldı. Güzel isim göğüslerini öne çıkardığı elbisesiyle dikkat çekti.

Kızıyla bir örnek giyinen Kylie Jenner hayranlarından tam not aldı.

Derin bacak yırtmacı ve dantelli detaylara sahip elbisesiyle pozlarını paylaşan kıvrımlı güzel paylaşımına da "Umarım herkesin güzel, kutsanmış bir Noel'i olmuştur" dedi.



