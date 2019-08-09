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Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga'dan olay açıklama

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 09.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga, verdiği bir demeçte, Kylie Cosmetics markasının, sayesinde ünlü olduğunu ve dudak kaleminden renklere kadar pek çok konuda Kylie'ye yardım ettiğini söyledi

Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga'dan olay açıklama

Kylie Jenner ile yaklaşık üç yıl önce sevgili olan ünlü şarkıcı Tyga, yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Kylie ile sevgili oldukları dönem, genç kadına markası ile ilgili pek çok püf noktası öğrettiğini itiraf eden şarkıcı "İşin içine ben adımımı attığım zaman, işiyle ilgili pek çok şey öğrendi” dedi.

Kardashian & Jenner Turkey sayfasında yer alan habere göre Tyga şunları söyledi:

"Onun her zaman bir platformu vardı. Ne olursa olsun olacağı şey her zaman onun kaderiydi. Ama işin içine ben adımımı attığım zaman, öğrendiği bir sürü püf noktası oldu. İnternete girip, insanlara bunu benim yaptığımı söyleme gereği duymuyorum. Çıkaracağı renkler olsun, dudak kalemlerinin isimleri olsun, ona yardım eden kişi bendim. Daha birçok şey.”

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Tyga Kylie ile olan ayrılığı hakkında ise "Büyüyorsun. Dünyanın gözü önünde olan bir ilişkiydi ve bitti, bu kadar. Ortada düşmanlık veya dargınlık yok. Onun yeni bir hayatı var ve benim yeni bir hayatım var. Hepsi bu kadar" yanıtını veriyor!

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Tyga

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