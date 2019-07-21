Kylie Jenner'in keyfi oldukça yerinde...

Dünyanın en gen milyarderi unvanını taşıyan Kyile Jenner'ın yeni kozmetik serisinin tanıtımı için arkadaşlarını götürdüğü tatil bitti.

Jenner'ın yanı sıra Turks and Caicos adalarına birlikte gittiği arkadaşları Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou ve ekipteki diğer herkes evlerine ve günlük hayatlarına döndü.

Jenner'a 500 bin dolara mal olduğu iddia edilen lüks tatilde sonrası Jenner'in keyfi oldukça yerinde... Tanıtımlarına sosyal medya üzerinden devam eden Jenner yaptığı yeni paylaşımlarla da takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Son paylaşımlarıyla beğeni toplayan Jenner'a bir kısım takipçisi ise tepkili...

Jenner'in bazı takipçileri bu paylaşımlarının photoshoplu olduğunu iddia ediyor. Jenner geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenmiş ve o haliyle olay olmuştu.





