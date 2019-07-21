MAGAZİN

Kylie Jenner'in keyfi oldukça yerinde...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri olan Kylie Cosmetics'in sahibi Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde Kylie Skin adında yeni bir marka çıkardı. Bu yeni markanın tanıtımı için arkadaşlarını tatile götüren Jenner tatil dönüşü paylaşımlarıyla da beğeni topladı.

Kylie Jenner'in keyfi oldukça yerinde...

Dünyanın en gen milyarderi unvanını taşıyan Kyile Jenner'ın yeni kozmetik serisinin tanıtımı için arkadaşlarını götürdüğü tatil bitti.

Jenner'ın yanı sıra Turks and Caicos adalarına birlikte gittiği arkadaşları Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou ve ekipteki diğer herkes evlerine ve günlük hayatlarına döndü.

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Jenner'a 500 bin dolara mal olduğu iddia edilen lüks tatilde sonrası Jenner'in keyfi oldukça yerinde... Tanıtımlarına sosyal medya üzerinden devam eden Jenner yaptığı yeni paylaşımlarla da takipçilerinin dikkatini çekiyor.

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Son paylaşımlarıyla beğeni toplayan Jenner'a bir kısım takipçisi ise tepkili...

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Jenner'in bazı takipçileri bu paylaşımlarının photoshoplu olduğunu iddia ediyor. Jenner geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenmiş ve o haliyle olay olmuştu.

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