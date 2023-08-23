Kylie Jenner'in piknik tarzı! "Keşke hiç yaptırmasaydım" dediği göğüslerinin yarısını açıkta kaldı

Kardashian/Jenner ailesinin milyarder girişimcisi Kylie Jenner'ın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor.

Kylie Jenner, yalnızca dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledikten kısa süre sonra 19 yaşında göğüslerini de yaptırdığını itiraf ederek adından söz ettirmişti.

"Güzel göğüslerim vardı. Mükemmel boyuttaydılar. Keşke hiç yaptırmasaydım" diyen Jenner son halinden de memnun.

Kylie Jenner, lüks İtalyan kaçamağı sırasında gün batımı pikniğinin tadını çıkarırken kesinlikle çarpıcı görünüyordu.

Kylie Cosmetics'in 26 yaşındaki kurucusu, kısa bir süre önce implant olduğunu açıkladığı geniş göğsünü destekleyen beyaz bağcıklı korse bir elbisenin içine girdi.



Taze meyveler, hamur işleri ve pahalı şarap şişeleriyle dolu kahverengi hasır bir piknik sepetinin yanında göğüslerinin yarısını açıkta bırakan elbisesiyle pozlar veren yıldıza hayranlarından beğeni yağdı.



