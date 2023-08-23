MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner'in piknik tarzı! "Keşke hiç yaptırmasaydım" dediği göğüslerinin yarısını açıkta kaldı

Kylie Jenner'in piknik tarzı! "Keşke hiç yaptırmasaydım" dediği göğüslerinin yarısını açıkta kaldı

23.08.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, İtalya'da aile tatili sırasında gün batımında piknik yaparken beyaz korse elbisesiyle göz kamaştırıyordu. Göğüslerinin yarısını açıkta bırakan elbisesiyle pozlar veren Jenner'a beğeni yağdı.

Kardashian/Jenner ailesinin milyarder girişimcisi Kylie Jenner'ın sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor.

Kylie Jenner, yalnızca dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledikten kısa süre sonra 19 yaşında göğüslerini de yaptırdığını itiraf ederek adından söz ettirmişti.

"Güzel göğüslerim vardı. Mükemmel boyuttaydılar. Keşke hiç yaptırmasaydım" diyen Jenner son halinden de memnun.

Kylie Jenner, lüks İtalyan kaçamağı sırasında gün batımı pikniğinin tadını çıkarırken kesinlikle çarpıcı görünüyordu.

2

Kylie Cosmetics'in 26 yaşındaki kurucusu, kısa bir süre önce implant olduğunu açıkladığı geniş göğsünü destekleyen beyaz bağcıklı korse bir elbisenin içine girdi.

Düğüne gelmemiş... Acun Ilıcalı itirafı şaşırttı Düğüne gelmemiş... Acun Ilıcalı itirafı şaşırttı

Ekran Alıntısı
Taze meyveler, hamur işleri ve pahalı şarap şişeleriyle dolu kahverengi hasır bir piknik sepetinin yanında göğüslerinin yarısını açıkta bırakan elbisesiyle pozlar veren yıldıza hayranlarından beğeni yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sunucunun mutlu evliliğin sırrı cinsel yaşamıymış... Açık açık anlattıÜnlü sunucunun mutlu evliliğin sırrı cinsel yaşamıymış... Açık açık anlattı
Ablasını görenler Ezgi Mola sandı!Ablasını görenler Ezgi Mola sandı!
Estetiksiz hali çok şaşırttı! Görenler tanıyamadıEstetiksiz hali çok şaşırttı! Görenler tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner yaşında kardashian

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Sosyetik nişan partisinde ihanet! Sevgilisini böyle ifşa etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.