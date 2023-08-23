Emrah’ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan düğünde Acun Ilıcalı'yı da beklemiş! "Beklentisini karşılayamadım..."

Emrah’ın uzun zamandır küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile nikah masasına oturdu. Bursa’da dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Yeşilçam’ın ünlü ismi Nuri Alço yaptı. Bilal Özcan düğün sonrası Tayfun Erdoğan ile konuştu.

Tayfun Erdoğan düğününe dair "Nuri abi (Alço) ‘Maddi, manevi neye ihtiyacın olursa yanındayım’ dedi, zaten şahidim oldu. Bir de Tuğba Ekinci tebrik etti, hiç tanışmıyoruz kendisiyle ama beni mutlu etti, onore etti" dedi.

Emrah'ın kendisiyle iletişim kurmamasına da değinen genç isim "Babam gelmedi, aramadı. Ailevi konularda babam çok nettir, beni sevdiğini, benimsediğini çok iyi biliyorum, hissediyorum. Onun dışında zaten kimseyle aram yok, uzağım medyadan" açıklamasında bulundu.

"SANIRIM BEKLENTİSİNİ KARŞILAYAMADIM"

Bir dönem Survivor'a katılan Emrah'ın oğlu Acun Ilıcalı'nın aramamasına da şaşırmış. Erdoğan şunları söyledi:

"Acun abiyi çok bekledim ama gelmedi. Acun abiye düğün davetiyemi yolladım, gelmedi, aramadı. Ben de emeği büyük gelmesini isterdim, Survivor’a beni çağırdığında beklentisi benden büyüktü, sanırım beklentisini karşılayamadım, hayal kırıklığına uğrattım, belki de bu nedenle gelmedi."

