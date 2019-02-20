Kylie Jenner'ın sevgili Travis'in kızı Stormi’ye aldığı pahalı hediye

Kylie Jenner’ın bir yaşındaki kızı Stormi’ye alınan hediye sosyal medyanın gündemine hızlıca düştü.

Doğar doğmaz 12 bin 500 dolarlık yaklaşık 66 bin TL’lik Fendi bebek arabasına bindi, 5 bin TL’lik Gucci ayakkabılar giydi, 7 bin TL’lik Louis Vuitton çantalar hediye edildi, kıyafetleri binlerce dolara özel olarak dikildi, doğum günü için milyon dolar harcandı ve daha neler neler...

En son ise Stormi’nin babası Travis Scott, kızına fiyatı henüz belli olmayan bir gerdanlık hediye etti. Ama öylesine bir gerdanlık değildi bu... Üzeri minik elmaslarla süslü kalın bir gerdanlıktı...

Kylie Jenner ise üzeri minik elmaslarla süslü, logosunda şimşek olan bu kalın zincir kolyeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve ‘Babanın sana getirdiğine bak’ notunu düştü.

Haliyle bunu gören Jenner takipçileri yorum üstüne yorum yaptı.



