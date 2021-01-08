Kylie Jenner'ın yeni el dezenfektanı tepki çekti

Kylie Cosmetics ve Kylie Skin adlı kozmatik markalarının sahibi Kylie Jenner, ilk kez 31 Aralık'ta duyurulan ve 5 Ocak'ta piyasaya sürülen yeni el dezenfektanın tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı.

Kylie Skin ürünü "Yeni el dezenfektanımızı tanıtıyoruz! Taşınabilir el dezenfektanımız hızlı kuruyan bir sprey temizleyicidir! Yüzde 80 alkol elleri yapışkanlığa yol açmadan arındırır ve sterilize ederken gliserin de cildin rahatlamasına ve kuruluktan korunmasına yardımcı olur" sözleriyle duyuruldu.

Jenner ise salı günü paylaştığı tweet'te, el dezenfektanının bağlantısını paylaştı ve "Alkol oranı yüzde 80, hızlı kuruyor ve cilt kuruluğunu engellemek için gliserin formüllü" diye yazdı.

İnternet sitesinde el dezenfektanının kullanıcıyı her zaman güvende ve temiz tuttuğu ifade edildi ve ne kadar sık temizlensirse temizlensin cildi kuruluktan koruduğu savunuldu.

Ancak bu tanıtımlar tepki çekti. Jenner'ın ürünü pandemi devam ederken piyasa sürmesi ve fiyatının (7 dolar) piyasadaki diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha yüksek olması eleştirilere neden oldu.

Kylile Jenner pandemiden kâr elde etmek, pandemiyi nakde çevirmek ve fırsatçılıkla suçlandı.

Hayranları ise eleştiriler karşısında Kylie Jenner'ın pandeminin başlangıcında hastanelere 1 milyon dolar bağışladığını hatırlattı.

