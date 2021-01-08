MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner'ın yeni el dezenfektanı tepki çekti

Kylie Jenner'ın yeni el dezenfektanı tepki çekti

08.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kylie Jenner'ın yeni el dezenfektanı tepki çekti

Kylie Jenner, yeni Kylie Skin el dezenfektanını piyasaya sürmesi üzerine eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bazı takipçileri reality show yıldızını pandemiden kâr sağlamaya çalışmakla suçladı.

Kylie Cosmetics ve Kylie Skin adlı kozmatik markalarının sahibi Kylie Jenner, ilk kez 31 Aralık'ta duyurulan ve 5 Ocak'ta piyasaya sürülen yeni el dezenfektanın tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı.

Kylie Skin ürünü "Yeni el dezenfektanımızı tanıtıyoruz! Taşınabilir el dezenfektanımız hızlı kuruyan bir sprey temizleyicidir! Yüzde 80 alkol elleri yapışkanlığa yol açmadan arındırır ve sterilize ederken gliserin de cildin rahatlamasına ve kuruluktan korunmasına yardımcı olur" sözleriyle duyuruldu.

Jenner ise salı günü paylaştığı tweet'te, el dezenfektanının bağlantısını paylaştı ve "Alkol oranı yüzde 80, hızlı kuruyor ve cilt kuruluğunu engellemek için gliserin formüllü" diye yazdı.

tkt

İnternet sitesinde el dezenfektanının kullanıcıyı her zaman güvende ve temiz tuttuğu ifade edildi ve ne kadar sık temizlensirse temizlensin cildi kuruluktan koruduğu savunuldu.

Ancak bu tanıtımlar tepki çekti. Jenner'ın ürünü pandemi devam ederken piyasa sürmesi ve fiyatının (7 dolar) piyasadaki diğer el dezenfektanlarına kıyasla daha yüksek olması eleştirilere neden oldu.

Kylile Jenner pandemiden kâr elde etmek, pandemiyi nakde çevirmek ve fırsatçılıkla suçlandı.

Hayranları ise eleştiriler karşısında Kylie Jenner'ın pandeminin başlangıcında hastanelere 1 milyon dolar bağışladığını hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Kaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptıKaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptı
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
fırsatlar dünyası, kimilerinin doğumu, kimilerinin ölümü, düğünler, cenazeler, iklimsel olaylar, felaketler, salgın hastalıklar. kimileri için son, kimileri içinde fırsat oluyor kızacak tepki gösterecek nelere göstermiyoruz geçin bu samimiyetsiz işleri.
Para lazım ticaret helal yola devam.

En Çok Okunan Haberler

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Feci kaza! Belediyenin işçi servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

Aşıdaki o tartışmalara noktayı koydu: Mümkün değil

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

'Cinsel içerikli film izleyerek kendimi tatmin ederken anneme yakalandım'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Diğer Haberler

İbrahim Büyükak partnerini buldu! Cemre Ebüzziya diziye dahi oldu

Exxen için partnerini buldu! Güzel oyuncu...

Yılmaz Gruda: Öldüğüm zaman mezar taşıma...

Yılmaz Gruda: Öldüğüm zaman mezar taşıma...

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 8 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta'da elenen belli oldu

Kaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptı

Kaan Urgancıoğlu karlar üzerinde şov yaptı

Seren Serengil yine evleniyor! 'Sevgili değiliz yaza düğün var'

'Sevgili değiliz ama yaza düğün var'

Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Işın Karaca'dan Merve Boluğur tepkisi! 'Bir sen eksiktin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.