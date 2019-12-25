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  3. Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye öyle bir hediye alındı ki...

Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye öyle bir hediye alındı ki...

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Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın 1,5 yaşındaki kızı Stormi, şanslı doğanlardan. Annesi tarafından sık sık sosyal medyada yer bulan ve neredeyse annesi kadar ünlü olan Stormi'nin aldığı son Noel hediyesi, gerçek boyutlarda iki katlı bir oyun evi.

Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye öyle bir hediye alındı ki...

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner’ın rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi, sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri. 1,5 yaşındaki Stormi’ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner’dan geldi.

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Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti. Oyun evinin içinde mobilyalar, mutfak ve balkon gibi detaylar mevcut.

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Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi’ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.

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Kylie Jenner, Stormi’nin yaşındayken kendisinin de böyle bir oyun evinin olduğunu anlattı.

Kızıyla ilgili sık sık sosyal medya paylaşımı yapan 22 yaşındaki Kylie Jenner, en son paylaşımıyla çok eleştirilmişti. 2019 MET Gala'da giydiği eflatun elbisenin aynısını Cadılar Bayramı nedeniyle kızı Stormi'ye giydiren Jenner, bir de saçına kendi saç rengiyle aynı peruk takarken eline de simli bir çanta tutuşturmuştu.

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Küçük bir çocuğa bu şekilde yetişkin kostümleri giydirdiği için eleştiri yağmuruna tutulan Jenner’ın, çocuğunu sürekli kendi reklamını yapmak için kullandığı ve onu sürekli psikolojisini bozacak durumlara maruz bıraktığı konuşulmuştu.

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Stormi Kylie Jenner Kylie Jenner kızı

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