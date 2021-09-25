Kylie Jenner, kural bozdu! Karnı burnunda poz

Ekim 2019'da ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı.
Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.
Kısa bir süre önce ikinci bebeklerini beklediği konuşulan ikili, mutlu haberi de sosyal medyadan duyurmuştu.
24 yaşındaki Kylie Jenner'dan yeni paylaşım geldi. İlk çocuğu Stormi'nin aksine hamilelik sürecini gizlemeyen Jenner, son birkaç haftada aniden şişen karnını Instagram'daki 271 milyon takipçisiyle paylaştı.
Ünlü yıldızın, fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
İlk hamileliğini herkesten gizleyen Kylie Jenner, kızı Stormi dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez kural bozan Jenner, bebek beklediği haberini sosyal medya hesabından ilan etmişti.
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