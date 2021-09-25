MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner, kural bozdu! Karnı burnunda poz

Kylie Jenner, kural bozdu! Karnı burnunda poz

25.09.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov yıldızı ve en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Rapçi sevgilisi Travis Scott’tan ikinci çocuğunu bekleyen Jenner, Instagram hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaştı.

Kylie Jenner, kural bozdu! Karnı burnunda poz

Ekim 2019'da ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kısa bir süre önce ikinci bebeklerini beklediği konuşulan ikili, mutlu haberi de sosyal medyadan duyurmuştu.

24 yaşındaki Kylie Jenner'dan yeni paylaşım geldi. İlk çocuğu Stormi'nin aksine hamilelik sürecini gizlemeyen Jenner, son birkaç haftada aniden şişen karnını Instagram'daki 271 milyon takipçisiyle paylaştı.

a

Ünlü yıldızın, fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

KURAL BOZDU

İlk hamileliğini herkesten gizleyen Kylie Jenner, kızı Stormi dünyaya geldikten sonra mutlu haberi duyurmuştu. Bu kez kural bozan Jenner, bebek beklediği haberini sosyal medya hesabından ilan etmişti.

Kylie Jenner yeni markasını duyurduKylie Jenner yeni markasını duyurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zorduHavva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zordu
Siville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği paraSiville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği para
Bella Thorne peş peşe bombaladı: Libidom çok yüksekBella Thorne peş peşe bombaladı: Libidom çok yüksek
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Travis Scott
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı!

MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı!

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Burası Bilecik! Her evin balkonunda, çatısında aynı görüntü!

Burası Bilecik! Her evin balkonunda, çatısında aynı görüntü!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Göğüslerine küçük gelen bikinisini giydi! Mesajı beğeni topladı

Göğüslerine küçük gelen bikinisini giydi! Mesajı beğeni topladı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca yorum yağdı! "Balmumu sandım"

Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca yorum yağdı! "Balmumu sandım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.