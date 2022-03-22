MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

22.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden geçtimiz ay ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bebeklerinin adını değiştirdiklerini açıkladı. Jenner, oğlunun ismiyle ilgili, "Kendisi gibi hissetmediği için değiştirdik" açıklamasını yaptı.

Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden geçen ay dünyaya gelen ikinci çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıkladı.

446545646464

24 yaşındaki Amerikalı yıldız, haberi dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla duyurdu.

Çiftin oğullarına verdiği yeni isim ise henüz bilinmiyor.

44456466465

İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti.

SPL5125050_001

Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle mücadele ediyordu! Korkutan haberKanserle mücadele ediyordu! Korkutan haber
AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu
Göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti!Göğüs dekolteli pozlarıyla yaktı geçti!
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.