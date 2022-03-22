Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdiğini açıkladı

Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden geçen ay dünyaya gelen ikinci çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıkladı.

24 yaşındaki Amerikalı yıldız, haberi dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Oğlumuzun adı artık Wolf (Kurt) değil bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” notuyla duyurdu.

Çiftin oğullarına verdiği yeni isim ise henüz bilinmiyor.

İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti.

Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.

