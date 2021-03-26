Kylie Jenner öyle bir seçim yaptı ki! Bir bakan bir daha baktı

Magazinin dünyasının şüphesiz ki en çok konuşulan isimlerinden biri Kylie Jenner. Gerek lüks hayatı gerek gittiği tatiller gerek de giydiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiriyor.

Dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olan Kylie Jenner, yakın arkadaşı Hailey Baldwin'in eşi Justin Bieber'ın yeni albüm kutlamasına katıldı.

Jenner geceye öyle bir kıyafetle geldi ki adeta rol çaldı.

Baştan aşağı kırmızı giyinen Jenner iki parça kıyafetiyle herkesin dikkatini çekti.

Bieber'dan daha çok dikkat çeken Kylie Jenner'ın bu hali sosyal medyanın da diline düştü.



