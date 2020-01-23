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Kylie Jenner: Tekrar çocuk sahibi olmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ünvanlı Kylie Jenner, üvey ablası Kim Kardashian gibi 4 çocuk annesi olmak isteğini ancak şimdilik buna zamanı olmadığını söyledi.

Kylie Jenner: Tekrar çocuk sahibi olmak istiyorum

159 milyon kişiyle Instagram'ın en popüler ünlülerinden biri olan, servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanlı Kylie Jenner kendi adını taşıyan markasının tanıtımlarına sosyal medyadan devam ediyor.

Kim Kardashian ile fotoğrafını paylaştığı gönderisinde Instagram sayfasından Youtube kanalına yönlendirme yapan Kylie Jenner hayranlarının sorularını yanıtladığı bir video paylaştı.

"YARIN MI 7 YIL SONRA MI BİLMİYORUM"

22 yaşındaki Jenner, Kim Kardashian'ın hem 4 çocuğuna annelik yapıp hem de iş hayatını nasıl yönettiğini soran bir hayranının, "Ve sen kendini dört çocuk annesi olarak görüyor musun?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi. "Elbette kendimi 4 çocuk sahibi olarak görebiliyorum. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyorum" dedi. Şu sıralarda bunun için zamanı olmadığını belirten Kylie Jenner "Bilmiyorum yarın mı dört çocuğum olur yoksa 7 yıl sonra mı" diye sözlerini sürdürdü.

Kylie Jenner aynı söyleşide bir hayranının "Eğer Stormi'nin bir kız kardeşi olursa ona ne isim verirsin?" sorusuna da "Rose (Gül)... Bu ismi hala seviyorum" diye yanıt verdi.

Kylie Jenner, geçtiğimiz yılın ekim ayında sosyal medya üzerinden yaptığı bir söyleşide de sevgilisi Travis Scott'tan ayrılmış olmasına rağmen "daha fazla çocuk sahibi olmak için sabırsızlandığını" belirtmişti. Jenner o zaman da "Ama bunun için şu anda kendimi hazır hissetmiyorum" demişti.

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