Kylie Jenner ve Jordyn Woods birbirlerine nispet mi yapıyor?

Dünyanın en zengin genç kadını Kylie Jenner ablası Khloe'nin sevgilisiyle flörtleşen en yakın arkadaşı Jordyn Woods yüzünden zor günler geçiriyor.

Okul günlerinden beri bir arada olan ve birbirlerinden bir hafta bile ayrı kalamayan bu iki kadının arası Jordyn Woods'un Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson'la öpüştüğünün ortaya çıkmasından sonra açılmıştı. Jenner birlikte yaşadığı arkadaşını evden kovmuş ve hayatından çıkarmıştı.

Bu yaşananların üzerinden 1 ay geçti. Kylie Jenner ilk başlarda ablaları ile "yıkılmadık, ayaktayız" mesajı veren fotoğraflar paylaşsa da aslında çok mutsuz.

Forbes dergisi tarafından dünyanın en genç zengini seçilen Kylie geçtiğimiz günlerde paranın kendisine mutluluk getirmediği açıklamıştı.

Üstelik geçen hafta Kylie'nin sevgilisi ve bebeğinin babası olan Travis Scott tarafından aldatıldığı, bunu öğrenen Kylie'nin ortalığı birbirine kattığı iddia edilmişti. Bu durumun gerçek olup olmadığı hala ortaya çıkmadı.



HUZURU KIZINDA ARIYOR

Kylie Jenner son günlerde sürekli 1 yaşına yeni basan kızı Stormi'yle poz veriyor. Sürekli anne-kız birlikte geçirdikleri zamanları fotoğraflayan genç yıldız sanki huzuru kızında arıyor ve buluyor gibi...