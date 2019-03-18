Kylie Jenner ve Jordyn Woods birbirlerine nispet mi yapıyor?

Dünyanın en zengin genç kadını Kylie Jenner ablası Khloe'nin sevgilisiyle flörtleşen en yakın arkadaşı Jordyn Woods yüzünden zor günler geçiriyor.
Okul günlerinden beri bir arada olan ve birbirlerinden bir hafta bile ayrı kalamayan bu iki kadının arası Jordyn Woods'un Khloe Kardashian'ın sevgilisi Tristan Thompson'la öpüştüğünün ortaya çıkmasından sonra açılmıştı. Jenner birlikte yaşadığı arkadaşını evden kovmuş ve hayatından çıkarmıştı.
Bu yaşananların üzerinden 1 ay geçti. Kylie Jenner ilk başlarda ablaları ile "yıkılmadık, ayaktayız" mesajı veren fotoğraflar paylaşsa da aslında çok mutsuz.
Forbes dergisi tarafından dünyanın en genç zengini seçilen Kylie geçtiğimiz günlerde paranın kendisine mutluluk getirmediği açıklamıştı.
Üstelik geçen hafta Kylie'nin sevgilisi ve bebeğinin babası olan Travis Scott tarafından aldatıldığı, bunu öğrenen Kylie'nin ortalığı birbirine kattığı iddia edilmişti. Bu durumun gerçek olup olmadığı hala ortaya çıkmadı.
HUZURU KIZINDA ARIYOR
Kylie Jenner son günlerde sürekli 1 yaşına yeni basan kızı Stormi'yle poz veriyor. Sürekli anne-kız birlikte geçirdikleri zamanları fotoğraflayan genç yıldız sanki huzuru kızında arıyor ve buluyor gibi...
Kylie Jenner paylaştığı bu fotoğrafın açıklama kısmına "son günlerde bana tutkal gibi yapıştı" yazmış. Stormi yaş itibarıyla annesine çok düşkün bir bebek, Kylie de bunun tadını olabildiğince çıkarıyor.
Kylie'nin bu pozları yılın ilk günlerinde Jordyn Woods'la birlikte çekilen fotoğraflarını anımsattı. Kylie bu fotoğraflara da "dünyada en sevdiğim iki kişi" şeklinde bir açıklama yazmıştı.
Jordyn Woods sanki en yakın arkadaşına nispet yapar gibi bu üçlü fotoğrafta giyilen mayo ve bikinilerle aynı renkte bir bikini seçerek poz verdi geçtiğimiz gün. "Nihayet güneş!" açıklamasıyla paylaştığı bu fotoğrafın Kylie'ye çok açık bir mesaj olduğu yönünde yorumlar da aldı başını gitti...
Kylie, tüm bu olan bitenlere rağmen Jordyn Woods'la olan fotoğraflarını silmeye kıyamamıştı. Böylece Jordyn'in bu paylaşımları acaba birbirlerine zeytin dalı mı uzatıyorlar gibi farklı yorumlara da yol açtı.
İki eski arkadaşın bundan sonraki hareketleri hayranları tarafından merakla bekleniyor...
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