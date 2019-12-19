Kylie Jenner ve Travis Scott Noel için buluşacaklar

Kylie Jenner ve Travis Scott, Noel tatilini kızları Stormi ile birlikte ailece geçirecek. Ancak bu, ekim ayında ayrılan çiftin yeniden sevgili olduğu anlamına gelmiyor. İkili, ebeveyn olarak bir araya geliyor. TMZ’nin haberine göre Jenner ve Scott, Noel’i Los Angeles’ta birlikte kutlayacak, çünkü 1,5 yaşındaki Stormi’nin Noel hediyelerini açarken anne-baba olarak onun yanında olmak istiyorlar.

Dünyanın en genç milyarderi Jenner ile rap şarkıcısı Scott, ayrılıkları süresince daha önce de bir araya geldi. Üstelik kızları Stormi olmadan... İkili, son olarak birkaç hafta önce bir kumarhanede yanlarında aile üyeleri ile birlikte görüldü. Ünlü çiftin yanında Jenner’ın annesi Kris Jenner ile ablaları Khloe Kardashian ve Kendall Jenner da vardı.

Çifti görenlerden bazıları ‘flörtöz’ bir ilişkileri olduğunu söylerken, bazıları da sadece birlikte iyi zaman geçirdiklerini, yeniden birliktelik yaşamadıklarını belirtti.

Bir süre önce de Jenner, Houston’da Scott’un düzenlediği müzik festivaline kızını da alarak gitti. Aile, Şükran Günü’nde de bir araya geldi. Kylie Jenner, Travis Scott’un albüm ve turne adı “Astroworld”lü tişörtle de görüldü. Tüm bunlarla birlikte ikilinin ayrı olduğu, ancak aralarının çok iyi olduğu belirtiliyor.

