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Kyrie Irving aşı olana kadar takımdan uzaklaştırıldı

12.10.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek.

Kyrie Irving aşı olana kadar takımdan uzaklaştırıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak.

Takımın genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti.

Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

Brooklyn Nets, kadrosundaki Kevin Durant, James Harden ve Irving gibi yıldızlarıyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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