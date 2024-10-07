L ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce L harfi ile başlayan kelimeler

Alfabemizi oluşturan harflerden biri L harfidir. L ile başlayan Türkçe kelimeler sayı açısından değerlendirildiğinde 700’ün üzerindedir. Aynı şekilde sözcüğün başında bu harfin yer aldığı çok sayıda İngilizce kelime de bulunmaktadır. Gerek Türk dilinde gerekse de yabancı dilde sözcükleri öğrenirken manalarını da bilmek, iletişimin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

L ile başlayan kelimeler nelerdir?

Alfabemizin 15. harfi L harfi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu harf ünsüz harfler arasında yer alan sessiz harflerden biridir. Ünsüz harfler, kendi içerisinde sert ve yumuşak olmak üzere toplamda 2 farklı grupta incelenmektedir. L harfi bu noktada yumuşak ünsüz harf kategorisine girmektedir.

L harfi ile başlayan kelimeler, İngilizce diline göre sayı yönünden daha azdır. Eğitimde ilk öğrenilen konuların başında alfabe geldiği için bu harfle başlayan sözcükleri öğrenmek önemlidir. Bu bağlamda L harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şöyledir:

L ile başlayan 4 harfli kelimeler: Laik, lens, lale, lama, lila, lira, lobi, lenf, lort, lüks, lise, lüle, loca, logo, link, lame, leke, leva, lime, laso gibi.

L ile başlayan 5 harfli kelimeler: Laçin, lakin, lamba, lanet, lağım, laçka, lazer, latif, leydi, linet, lıkır, limit, lüzum, lokum, litre, likra, lirik, lokal, lokma, liste gibi.

L ile başlayan 6 harfli kelimeler: Lahana, latife, lastik, leylak, lavabo, lezzet, lekeli, levrek, lekeci, liseli, lösemi, lityum, lisans, loşluk, lohusa, limoni, lojman, lazlık, lütfen, lezyon gibi.

L ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

L ile başlayan İngilizce kelimeler ortalama 8 bin civarındadır. Bu sayı, Türkçe'deki L harfi ile başlayan sözcüklere göre epey çoktur. Türkçemizde bu harf yanına ünlü (sesli) olan “e” harfi gelerek, “le” biçiminde okunurken, İngilizce dilinde ise “el” olarak telaffuz edilmektedir.

İngilizce dilinde de tıpkı Türk dilinde olduğu gibi L ile başlayan 4 harfli, 5 harfi, 8 harfli, 10 harfli çeşitli sözcükler bulunmaktadır. İngilizce kelimeleri öğrenirken manalarını bilerek kullanmak ise ayrı bir öneme sahiptir. Bu bağlamda L harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve anlamları şu şekildedir: