La Casa De Papel 3: Dünya düzenini eleştiren filozof hırsızlar

Dizinin fenomen olmasında, bir soygun öyküsünü çok özgün bir kurguyla aktarması önemli rol oynadı. Soygun öyküsü içinde dünya düzenini, finans sistemini, siyaseti hatta insan ilişkilerini mercek altına alan yapının payı çok büyük.

Diziyi henüz izlememiş ancak ismini duyup merak edenler için, popüler dizinin İspanyol yapımı olduğunu da hatırlatalım. Olaylar İspanya’nın merkez bankası matbaasında başlıyor. Dizi ilk sezonunda matbaayı işgal ederek kendilerine seri numaraları alınmamış, taze basılmış para basmak isteyen profesyonel bir hırsız çetesinin yaşadıklarını anlatıyor.

Çok popüler olan dizi ardından ikinci sezonuyla devam etti ve şimdi de üçüncü sezonu karşımızda. 3. sezonun öyküsü hakkında bilgi vermek, bir ve ikinci sezona henüz başlamış olacaklar için spoiler anlamına geleceği için kolay değil. Ancak ikinci sezonda öldüğü düşünülen karakterlerin akıbetinin üçüncü sezonda kesinleşeceği vurgulanıyor.

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