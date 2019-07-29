La Casa De Papel 4. sezon olacak mı? Netflix’ten açıklama yapıldı mı?

Her yeni sezonuyla hyran kitlesini genişleten La Casa De Papel dizisi son olarak 3. sezonu ile boy gösterdi. Serinin 3. sezonunda orijinal kadro Rio’yu Panamalı yetkililerden kurtarmak İçin yeninden bir araya gelmişti. Netflix’te yayımlanan bu sezonun hemen ardından La Casa De Papel 4. sezon arayışı yükseldi. Dizinin hayranları 4. sezon olacak mı, olursa ne zaman yayınlanır merak ediyorlar.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix’in orijinal dili İngilizce olmayan en popüler dizisi olan La Casa Del Papel’in yapımcısı Alex Pina, dizinin 4. sezonu ile yine Netflix’te olacağını müjdeledi. Pina, karakterlerinin öykülerinin henüz tamamlanmadığını bu yüzden dördüncü sezon için geri döneceklerini ifade etti. İspanyol yayını elPereiodico’da yer alan habere göre Pino karakterlerin henüz söyleyecek çok şeyinin olduğunu bu yüzden acele etmediklerini, çalışmaya saygı göstermek istediklerini belirtmiş.

NETFLİX AÇIKLAMA YAPTI MI?

La Casa De Papel’in dördüncü sezonu ile ilgili Netflix’ten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak çok geçmeden önümüzdeki bir iki ay içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Henüz dördüncü sezonda hangi karakterlerin döneceği de bilinmiyor ama 3. sezondaki gelişmelere göre pek çoğunun dönmesi bekleniyor.