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La Casa De Papel 4. sezon olacak mı? Netflix’ten açıklama yapıldı mı?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | 29.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

Merakla beklenen üçüncü sezonunu izlendi bitti bu sefer de La Casa De Papel’in 4. sezonu bekleniyor. Peki dizinin yayıncısı Netflix’ten bir açıklama yapıldı mı? La Casa De Papel 4. sezon olacak mı, olursa ne zaman yayımlanacak?

La Casa De Papel 4. sezon olacak mı? Netflix’ten açıklama yapıldı mı?

Her yeni sezonuyla hyran kitlesini genişleten La Casa De Papel dizisi son olarak 3. sezonu ile boy gösterdi. Serinin 3. sezonunda orijinal kadro Rio’yu Panamalı yetkililerden kurtarmak İçin yeninden bir araya gelmişti. Netflix’te yayımlanan bu sezonun hemen ardından La Casa De Papel 4. sezon arayışı yükseldi. Dizinin hayranları 4. sezon olacak mı, olursa ne zaman yayınlanır merak ediyorlar.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix’in orijinal dili İngilizce olmayan en popüler dizisi olan La Casa Del Papel’in yapımcısı Alex Pina, dizinin 4. sezonu ile yine Netflix’te olacağını müjdeledi. Pina, karakterlerinin öykülerinin henüz tamamlanmadığını bu yüzden dördüncü sezon için geri döneceklerini ifade etti. İspanyol yayını elPereiodico’da yer alan habere göre Pino karakterlerin henüz söyleyecek çok şeyinin olduğunu bu yüzden acele etmediklerini, çalışmaya saygı göstermek istediklerini belirtmiş.

NETFLİX AÇIKLAMA YAPTI MI?

La Casa De Papel’in dördüncü sezonu ile ilgili Netflix’ten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak çok geçmeden önümüzdeki bir iki ay içinde yapılacağı tahmin ediliyor. Henüz dördüncü sezonda hangi karakterlerin döneceği de bilinmiyor ama 3. sezondaki gelişmelere göre pek çoğunun dönmesi bekleniyor.

4. Sezon Ne zaman Yayımlanır?

Netflix’ten daha resmi bir açıklama yapılmadığı için 4. sezon için de bir yayın tarihi bulunmuyor. Dizinin ilk sezonu 9 Mayıs 2017’de yayımlanmış. Çok geçmeden ikinci sezon 16 Ekim 2017’de Netflix’e yüklenmişti. Ancak üçüncü sezonun dönüşü neredeyse 2 yıl sürdü ve yeni sezon 19 Temmuz 2019’da çıktı. Bu yüzden 4. sezon için bir tahmin yapmak da oldukça güç. 2. sezon gibi çabuk da gelebilir, 3. sezon gibi gelmesi uzun da sürebilir.


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La Casa de Papel Netflix La Casa de Papel 4. sezon

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