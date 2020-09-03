La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel tekrar Twitter gündemine oturunca dizinin takipçileri La Casa De Papel başlıyor mu merak etmeye başladı. Twitter kullanan kullanıcıların aynı anda ve çoğunlukla paylaşım yaptığı La Casa De Papel dizisi ile ilgili yönetmeninden ya da dizi ekibinden gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin isminin ##LaCasaDePapel hashtagi ile gündem olmasının nedeni sadece takipçilerinin diziyi özlemesinden kaynaklanıyor.

LA CASA DE PAPEL BAŞLIYOR MU?

La Casa De Papel başlıyor mu merak edenler için dizi en son 5. sezon biteceğine dair bir fragman yayınlamış ve takipçileri arasında biteceği konuşulmuştu. La Casa De Papel'in en son yayınlanan 4. sezonu takipçileri tarafından hayal kırıklığı yaratmış, birçok kişi sosyal medyadan bu bölümü beğenmediğini yazmıştı. Profesör ve ekibini gerçekleştirmek için adım attıkları Darphane soygunu, beklenmedik noktalara doğru sürüklemişti. Profesör ve ekibi La Casa De Papel 5. sezon içerisinde soygunu lehlerine çevirebilecek mi? La Casa De Papel dizisinin takipçileri bu soruya cevap ararken, Netflix'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Peki La Casa De Papel bitecek mi, 5. sezon final mi yapacak? İşte detaylar...