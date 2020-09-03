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La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 07:33 | Son Güncelleme

La Casa De Papel hayranları Twitter'da dizinin adı gündem olunca, La Casa De Papel başlıyor mu merak etmeye başladı. En son Netflix'in "Soygun sona eriyor" paylaşımının ardından, 5. sezonun ne zaman yayınlanacağını heyecanla beklemeye başladı. Soygunun sona ereceğine dair bilgi veren fragmanın paylaşılmasının ardından, dizinin takipçileri "La Casa De Papel sona mı eriyor, La Casa De Papel 5. sezon tarihi paylaşıldı mı" sorularına cevap arıyor.

La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel tekrar Twitter gündemine oturunca dizinin takipçileri La Casa De Papel başlıyor mu merak etmeye başladı. Twitter kullanan kullanıcıların aynı anda ve çoğunlukla paylaşım yaptığı La Casa De Papel dizisi ile ilgili yönetmeninden ya da dizi ekibinden gelen herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin isminin ##LaCasaDePapel hashtagi ile gündem olmasının nedeni sadece takipçilerinin diziyi özlemesinden kaynaklanıyor.

LA CASA DE PAPEL BAŞLIYOR MU?

La Casa De Papel başlıyor mu merak edenler için dizi en son 5. sezon biteceğine dair bir fragman yayınlamış ve takipçileri arasında biteceği konuşulmuştu. La Casa De Papel'in en son yayınlanan 4. sezonu takipçileri tarafından hayal kırıklığı yaratmış, birçok kişi sosyal medyadan bu bölümü beğenmediğini yazmıştı. Profesör ve ekibini gerçekleştirmek için adım attıkları Darphane soygunu, beklenmedik noktalara doğru sürüklemişti. Profesör ve ekibi La Casa De Papel 5. sezon içerisinde soygunu lehlerine çevirebilecek mi? La Casa De Papel dizisinin takipçileri bu soruya cevap ararken, Netflix'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Peki La Casa De Papel bitecek mi, 5. sezon final mi yapacak? İşte detaylar...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Uzun süre ara verilen dizi sadece Netflix üzerinden izlenebiliyor. İlk olarak 2017 tarihinde yayımlanan La Casa De Papel dizisi kısa sürede tüm dünyada takipçiler topladı. İspanyol yapımı dizinin 4 sezon bölümünde diziden öldürülerek ayrılanlar ve kötü sonla bitmesiyle tüm dünyada hayal kırıklığı yaratmıştı. Alex Pina 4 sezonun ardından La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında sorulan sorulara ise her şeyi 4. sezon sonraki gidişatın belileyeceğini söylemişti. 4. sezonun ardından olumsuz dönüşler alsa da La Casa De Papel'in 5. sezonu için hayranları gün saymaya başlamıştı. La Casa De Papel 5. kısım ne zaman yayımlanacak, La Casa De Papel 5. bölüm tarihi belli oldu mu sorularını soran İspanyol yapımı dizinin hayranları, bütük bir heyecanla Netflix'ten gelecek kararı bekliyor.

LA CASA DE PAPEL BİTECEK Mİ? LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FİNAL Mİ YAPACAK?

Koronavirüsle geçirdiğimiz geçtiğimiz nisan ayında 4. sezon bölümleri paylaşılan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonuna dair ip uçları gelmeye başladı. Hayranları La Casa De Papel'in 5. sezonunu merakla beklerken ve Netflix'in kapanacağı konuşulurken, bir an da Netflix Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabından fotoğraflı “Kısım 5: Soygun sona eriyor” paylaşımında bulundu. Bu paylaşımının ardından La Casa De Papel hayranları La Casa De Papel 5. sezon final mi yapacak, La Casa De Papel bitecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Bu paylaşım sonrasında La Casa De Papel’in biteceği hakkında binlerce yorum yapıldı. Son olarak nisan ayında 8 bölümden oluşan 4. bölüm yayınlanmıştı.

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