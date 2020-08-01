La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Dizi bitiyor mu? Netflix'ten La Casa De Papel yeni sezon paylaşımı: Soygun sona eriyor!

İlk olarak 2017 yılında izleyiciyle buluşan İspanyol yapımı La Casa De Papel ilk 4 sezonuyla dünya çapında büyük ilgiyle izlendi. Hayranları La Casa De Papel'in 5. sezonunu merakla beklerken Netflix Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabından fotoğraflı “Kısım 5: Soygun sona eriyor” paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sonrasında La Casa De Papel’in biteceği hakkında binlerce yorum yapıldı. Son olarak nisan ayında 8 bölümden oluşan 4. bölüm yayınlanmıştı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alex Pina imzalı İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için henüz tarih verilmedi. Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi oyuncuların yer aldığı dizinin 5. sezon fragmanının ise yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

NETFLIX'TEN TWİTTER'DA LA CASA DE PAPEL AÇIKLAMASI

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca “El atraco llega a su fin” (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı. Netflix Türkiye’nin de yaptığı bu paylaşımların ardından dizi gündemde ilk sırada yer aldı.

El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5 pic.twitter.com/D3s3uE5CHD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi isimlerin bulunduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernanda Cayo da katıldı.

