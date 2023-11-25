La Casa de Papel: Berlin dizisinin viayon tarihi kesinleşti! Hayranlarıyla ilk afişi de paylaşıldı

2017 yılında ilk sezonuyla ekrana gelmeye başlayan İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel, Netflix'in dünya genelinde izlenen en popüler yapımları arasında yer almıştı. Dizi sevenlerine veda ederken efsane karakterlerden Berlin'in hayatını anlatan yeni bir diziyle geri döneceğini duyurmuştu. Geri sayım başlarken ‘La Casa De Papel: Berlin’ dizisinin yeni afişi paylaşıldı.

LA CASA DE PAPEL: BERLİN DİZİSİNİN KONUSU

"La Casa de Papel"deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.