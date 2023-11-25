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    4. La Casa de Papel: Berlin dizisinin viayon tarihi kesinleşti! Hayranlarıyla ilk afişi de paylaşıldı

    La Casa de Papel: Berlin dizisinin viayon tarihi kesinleşti! Hayranlarıyla ilk afişi de paylaşıldı

    25.11.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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    Yayınlandığı 5 sezon boyunca tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran La Casa De Papel efsanesi Berlin karakterinin serüvenini anlatan ‘La Casa De Papel: Berlin’ dizisiyle geri dönüyor. Pedro Alonso'nun Berlin karakterine hayat verdiği dizi 29 Aralık'ta Netflix'te görücüye çıkacakken dizinin ilk afişi de paylaşıldı.

    2017 yılında ilk sezonuyla ekrana gelmeye başlayan İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel, Netflix'in dünya genelinde izlenen en popüler yapımları arasında yer almıştı. Dizi sevenlerine veda ederken efsane karakterlerden Berlin'in hayatını anlatan yeni bir diziyle geri döneceğini duyurmuştu. Geri sayım başlarken ‘La Casa De Papel: Berlin’ dizisinin yeni afişi paylaşıldı.

    LA CASA DE PAPEL: BERLİN DİZİSİNİN KONUSU

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    "La Casa de Papel"deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.

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    Berlin la casa de papel
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