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    4. Başrolünü Murat Yıldırım'ın üstlendiği "Nefes: Yer Eksi İki" filminin vizyon tarihine geri sayım başladı! Fragmanı bile beğeni topladı

    Başrolünü Murat Yıldırım'ın üstlendiği "Nefes: Yer Eksi İki" filminin vizyon tarihine geri sayım başladı! Fragmanı bile beğeni topladı

    24.11.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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    Başrollerini Murat Yıldırım, Bestemsu Özdemir, İlker Aksum ve Şahin Kendirci'nin yer aldığı "Nefes: Yer Eksi İki" filminin vizyon tarihine geri sayım başladı. Fragmanındaki aksiyon sahneleriyle beğeni toplayan filmin vizyon tarihi 15 Aralık 2023 olarak açıklandı.

    Yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu'nun üstlendiği ve senaryosunu Hakan Evrensel'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, İlker Aksum, Bestemsu Özdemir, Şahin Kendirci gibi isimlere Bulut Akkale, Erdal Cindoruk, Burak Sergen, Emrah Doğan, Doğanay Ünal, Cezmi Baskın, Rıdvan Aybars Düzey, Begüm Akkaya, Yasin Cam ve Arda Anarat gibi isimler eşlik ediyor. 1993 yılında geçen gerçek bir hikayeden uyarlanan film 15 Aralık'ta seyircisiyle buluşacak.

    "NEFES:YER EKSİ İKİ" FİLMİ KONUSU

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    1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen "Nefes - Yer Eksi İki", hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.


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    Murat Yıldırım İlker Aksum Bestemsu Özdemir
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