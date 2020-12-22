La Casa de Papel’den sonra İspanya ön plana çıktı! Netflix’e iki yeni İspanyol dizisi geliyor: You Aren’t Special ve Everything Else

Netflix ve HBO, İspanya ile arasını sıkı tutmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre platforma İspanyol yapımı iki yeni dizi geliyor.

Tú no eres especial (You Aren’t Special):

Netflix'in onay verdiği diziyi Oria Films (“No tengas miedo”) hazırlayacak. Estíbaliz Burgaleta'nın (Skam Spain) hazırladığı dizinin çekimleri İspanya'nın kuzeyindeki Navarre eyaletinde gelecek yıl içinde yapılacak.

Salavarría isimli kurgusal bir kasabada geçen komedi dizisi, Amaia isimli bir ergenin hikayesini anlatıyor. Barcelona'daki rahat ve heyecanlı hayatını bırakıp kendisi için çok sıkıcı olan bir köye gitmek zorunda kalan Amaia'nın hayatı büyük annesinin cadı güçlerinin kendisinde olduğunu keşfedince yeniden renklenecek.

HBO España'da yayınlanacak dizinin yönetmenliğini ve başrolünü Abril Zamora (The Life Ahead, Elite), yapımı Producciones Mandarina üstlendi. Dizide umduklarından çok farklı ilişkilerin içine hapsolmuş bir grup 30'lu yaşlardaki insanın hayatları filtresiz biçimde anlatılacak. Çekimler gelecek yıl içinde başlayacak ve 2021 bitmeden başlaması planlanıyor.



