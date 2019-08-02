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La Casa De Papel dizisi rekor kırdı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Üçüncü sezonu yayınlanan fenomen dizi La Casa De Papel, ilk haftadan önemli bir rekora imza attı.

Netflix’in sevilen İspanyol yapımı dizisi La Casa De Papel, Netflix’te yayınlandığı ilk hafta elde ettiği izlenme sayısıyla, İngilizce konuşulmayan en çok izlenen dizi oldu. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi olan sizi 3. sezonuyla 19 Temmuz’da seyirciyle buluşmuştu.

İngilizce olmayan diziler arasında ilk yayınlanma haftasında rekora imza atan La Casa De Papel, ilk haftasında dünya çapında 34 milyon 355 bin 956 Netflix hesabı tarafından izlendi. Toplam seyirci kitlesinin yüzde 70’ini oluşturan 24 milyon hesap, 3. sezonun tamamını ilk hafta seyretti. 4 Temmuz’da yayınlanan bir başka popüler dizi Stranger Things’in üçüncü sezonunun tamamı ise ilk dört günde 18,2 milyon hesap tarafından seyredilmişti.

İlk iki sezonda bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesi’ne kilitlemiş ve soygunu gerçekleştirmişti. Üçüncü sezonda ise hırsızlar İspanya Merkez Bankası’nı soyma girişiminde bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
La Casa de Papel La Casa de Papel 3. sezon Netflix

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