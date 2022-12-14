La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinisine sığmadı! Cesur poza bakan yine baktı

26 yaşındaki seksi yıldız Maria Pedraza, 11 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla akılları baştan aldı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla keşfedilen dünyaca ünlü oyuncu Maria Pedraza, 2017 yılında yayınlanan Loving filminde 'Laura' karakterine hayat vermişti.

Pedraza'nın milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan proje ise La Casa de Papel oldu. Sevilen dizide rehine rolünü canlandıran genç yıldız, rol kabiliyeti ve duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Elite dizisinde 'Marina' rolüyle izleyici karşısına çıkan Pedraza, burada 2 sezon yer aldı. Sonrasında Issız Bir Adaya Düşsen Yanına Kimi Alırdın? ve Toy Boy gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yeni projesi merakla beklenen Maria Pedraza, sosyal medyada epey aktif.

Instagram'da 11 buçuk milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu cesur stiliyle dikkat çekiyor.

TEKNE POZUYLA İLGİ ODAĞI OLDU

İncecik bikini giyen yıldız, düzgün fiziğiyle beğeni topladı. Göğüsleri bikiniye sığmayan Pedraza, tekne demirlerine yaslanıp poz verdi.

Maria Pedraza, genç yaşına rağmen dünyaca ünlü birçok markanın reklam yüzü...



