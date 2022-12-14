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  4. La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinisine sığmadı! Cesur poza bakan yine baktı

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinisine sığmadı! Cesur poza bakan yine baktı

14.12.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in efsane dizisi La Casa de Papel'de hayat verdiği 'Alison Parker' karakteriyle akıllara kazınan İspanyol oyuncu Maria Pedraza, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti. Pedraza'nın tekne pozuna kısa sürede 600 binden fazla beğeni geldi.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinisine sığmadı! Cesur poza bakan yine baktı

26 yaşındaki seksi yıldız Maria Pedraza, 11 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla akılları baştan aldı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla keşfedilen dünyaca ünlü oyuncu Maria Pedraza, 2017 yılında yayınlanan Loving filminde 'Laura' karakterine hayat vermişti.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

Pedraza'nın milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan proje ise La Casa de Papel oldu. Sevilen dizide rehine rolünü canlandıran genç yıldız, rol kabiliyeti ve duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

Elite dizisinde 'Marina' rolüyle izleyici karşısına çıkan Pedraza, burada 2 sezon yer aldı. Sonrasında Issız Bir Adaya Düşsen Yanına Kimi Alırdın? ve Toy Boy gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

Yeni projesi merakla beklenen Maria Pedraza, sosyal medyada epey aktif.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

Instagram'da 11 buçuk milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu cesur stiliyle dikkat çekiyor.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

TEKNE POZUYLA İLGİ ODAĞI OLDU

İncecik bikini giyen yıldız, düzgün fiziğiyle beğeni topladı. Göğüsleri bikiniye sığmayan Pedraza, tekne demirlerine yaslanıp poz verdi.

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

Maria Pedraza, genç yaşına rağmen dünyaca ünlü birçok markanın reklam yüzü...

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı

La Casa de Papel'in seksi yıldızı Maria Pedraza bikinili pozuyla akılları baştan aldı


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