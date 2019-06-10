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La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 10.06.2019 22:23 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel'in jeneriğindeki şarkıyı seslendiren Cecilia Krull, 14 Haziran'da Bursa'ya gelecek.

La Casa De Papel'in sesi Cecilia Krull, Türkiye'ye geliyor

'My Life Is Going On' isimli parçayla ünlenen Krull, 58. Uluslararası Bursa Festivali’nde Bursalı müzikseverler ile buluşacak.

Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor.

Aynı zamanda Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiren sanatçı, bugüne kadar İspanya, Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahne aldı. Birçok prestijli festivalde performanslar sergileyen Krull, dünya çapında ünlü birçok müzisyenle de aynı sahneyi paylaştı.

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Krull ayrıca 'Three Meters Above The Sky' (2010), 'Fuga de Cerebros 2' (2011), 'Ms to Vis' (2016), 'The House of Paper' (2017) ve 'The Accident' (2018) gibi projelerde sesiyle yer aldı.
Cecilia Krull, 14 Haziran’da 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı hayranlarıyla ilk kez buluşacak.

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La Casa de Papel Netflix

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