La Casa de Papel’in yapımcısının imza attığı Sky Rojo, ikinci sezonuyla geri dönüyor

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından La Casa de Papel’e imza atan Álex Pina’nın platformla ikinci iş birliğinden ortaya çıkan Sky Rojo’nun ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. İlk sezonu 8 bölüm olarak 19 Mart tarihinde yayınlanan dizinin ikinci sezonu 23 Temmuz olarak duyuruldu.

SKY ROJO HAKKINDA

İlk sezonu 8 bölüm süren Sky Rojo'da hayat kadını olarak çalışan Coral, Wendy ve Gina özgürlüklerine kavuşmak için zor da olsa kaçarlar. Ancak patronları Romeo ile adamları Moises ve Christian onları yakalamaya kararlıdır. Üç kadın bu çılgın ve kaotik yolculukta her türlü tehlikeye birlikte göğüs gerer ve her saniyelerini sanki son anlarıymış gibi yaşar. Bu süreçte dostluklarını da perçinleyen kadınlar birlikteyken daha güçlü olduklarını ve hayatlarının kontrolünü tekrar kazanmak için daha fazla seçenekleri olduğunu keşfeder.

Dizinin kadrosunda Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy), Yany Prado (Gina), Asier Etxeandia (Romeo), Miguel Ángel Silvestre (Moisés), Enric Auquer (Christian), Maia Dunne (Clara) ve Chloe Dunne (Lola) gibi yer alıyor.



