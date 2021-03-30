MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. La Casa de Papel’in yapımcısının imza attığı Sky Rojo, ikinci sezonuyla geri dönüyor

La Casa de Papel’in yapımcısının imza attığı Sky Rojo, ikinci sezonuyla geri dönüyor

30.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in fenomen dizisi La Casa de Papel’in yaratıcısı Álex Pina imzalı Sky Rojo, fazla vakit kaybetmeden ikinci sezonuyla geri dönüyor. İlk sezonu 19 Mart'ta başlayan dizinin ikinci sezon yayın tarihi 23 Temmuz oalrak açıklandı.

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından La Casa de Papel’e imza atan Álex Pina’nın platformla ikinci iş birliğinden ortaya çıkan Sky Rojo’nun ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. İlk sezonu 8 bölüm olarak 19 Mart tarihinde yayınlanan dizinin ikinci sezonu 23 Temmuz olarak duyuruldu.

SKY ROJO HAKKINDA

İlk sezonu 8 bölüm süren Sky Rojo'da hayat kadını olarak çalışan Coral, Wendy ve Gina özgürlüklerine kavuşmak için zor da olsa kaçarlar. Ancak patronları Romeo ile adamları Moises ve Christian onları yakalamaya kararlıdır. Üç kadın bu çılgın ve kaotik yolculukta her türlü tehlikeye birlikte göğüs gerer ve her saniyelerini sanki son anlarıymış gibi yaşar. Bu süreçte dostluklarını da perçinleyen kadınlar birlikteyken daha güçlü olduklarını ve hayatlarının kontrolünü tekrar kazanmak için daha fazla seçenekleri olduğunu keşfeder.

La Casa De Papel yaratıcısı çılgın atıyor: Yeni dizisi Sky Rojo’dan baş döndüren fragmanLa Casa De Papel yaratıcısı çılgın atıyor: Yeni dizisi Sky Rojo’dan baş döndüren fragman

Dizinin kadrosunda Verónica Sánchez (Coral), Lali Espósito (Wendy), Yany Prado (Gina), Asier Etxeandia (Romeo), Miguel Ángel Silvestre (Moisés), Enric Auquer (Christian), Maia Dunne (Clara) ve Chloe Dunne (Lola) gibi yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Son Yaz'da Akgün'den Savcı Selim'i şoke eden evlilik itirafı!Son Yaz'da Akgün'den Savcı Selim'i şoke eden evlilik itirafı!
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinin ortak noktasını çok az kişi fark etti

Yasak Elma ve Menajerimi Ara dizilerinin ortak noktasını çok az kişi fark etti

Son Yaz 14. yeni bölüm fragmanında Akgün ve Yağmur'un sürpriz evlilik kararı! Son Yaz'da Akgün, Yağmur'u babası Savcı Selim'den istiyor!

Son Yaz'da Akgün'den Savcı Selim'i şoke eden evlilik itirafı!

Yasak Elma 104. son bölüm final sahnesi! Şahika'nın zehirlediği Hasan Ali öldü mü? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Yasak Elma'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur 122. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Akın Yamaç'ın tarafına geçti! Akın'dan Vartolu'ya büyük tuzak

Çukur'a damga vuran final! Vartolu'ya büyük tuzak

Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın kazan dairesindeki fare sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık, Teşkilat dizisindeki Sermet rolüyle ekranlara döndü! İşte son hali

Bizimkiler'in Ali'si reyting rekortmeni diziyle ekrana döndü! Son haliyle şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.