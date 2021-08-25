La Casa De Papel’in yönetmeninden şoke eden açıklama: Ölümü gerekliydi

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, büyük bir vedaya hazırlanıyor. Platform, bugüne kadarki en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi olan La Casa de Papel'in final sezonu olan 5. sezonunun ilk bölümünü, eylül ayının başında yayınlayacak. Dizinin hayranları final sezonunu iple çekerken fenomen dizinin yöneticisi ve yapımcısı Jesus Colmenar, La Casa de Papel'in dördüncü sezonuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

LA CASA DE PAPEL HAYRANLARINI ÜZEN ÖLÜM

Webtekno’nun haberine göre; La Casa de Papel'in dördüncü sezonu, en çok da "Nairobi" karakterinin hayranlarını etkilemişti. Zira bu karakter, hikayesi ve kendine özgü tavrıyla herkesi kendine hayran bırakmış olmasına rağmen, dördüncü sezonda dramatik bir şekilde öldürülmüştü. İşte Jesus Colmenar, bu ölüm ile ilgili bir açıklama yaptı.

"DİZİNİN GELECEĞİ İÇİN GEREKLİYDİ"

Jesus Colmenar, Nairobi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Nairobi'nin ölümü dizi için gerekliydi. Çünkü dizinin beşinci sezonundaki hesaplaşma, Nairobi'nin kişiliği ile pek de uygun değil."

Fenomen dizinin yapımcısı, dizide öldürülen diğer karakterlerle ilgili de konuştu. Bir yapımda heyecanı yüksek tutmak gerektiğine inandığını söyleyen Colmenar, "Bunun karakterlerimize ivme kattığını düşünüyorum. Karakterlerimizi öldürüyoruz ve bence bu gerilim katıyor ve ne olacağını bilememek iyi bir şey." dedi.

