MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. La Casa De Papel’in yönetmeninden şoke eden açıklama: Ölümü gerekliydi

La Casa De Papel’in yönetmeninden şoke eden açıklama: Ölümü gerekliydi

25.08.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in fenomen dizisi La Casa de Papel final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İzleyiciler için heyecan doruktayken La Casa de Papel’in yapımcısı ve yönetmeninden izleyicileri şoke eden açıklamalar geldi. (Yazının devamı spoiler içerir.)

La Casa De Papel’in yönetmeninden şoke eden açıklama: Ölümü gerekliydi

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, büyük bir vedaya hazırlanıyor. Platform, bugüne kadarki en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi olan La Casa de Papel'in final sezonu olan 5. sezonunun ilk bölümünü, eylül ayının başında yayınlayacak. Dizinin hayranları final sezonunu iple çekerken fenomen dizinin yöneticisi ve yapımcısı Jesus Colmenar, La Casa de Papel'in dördüncü sezonuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

LA CASA DE PAPEL HAYRANLARINI ÜZEN ÖLÜM

Webtekno’nun haberine göre; La Casa de Papel'in dördüncü sezonu, en çok da "Nairobi" karakterinin hayranlarını etkilemişti. Zira bu karakter, hikayesi ve kendine özgü tavrıyla herkesi kendine hayran bırakmış olmasına rağmen, dördüncü sezonda dramatik bir şekilde öldürülmüştü. İşte Jesus Colmenar, bu ölüm ile ilgili bir açıklama yaptı.

"DİZİNİN GELECEĞİ İÇİN GEREKLİYDİ"

Jesus Colmenar, Nairobi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Nairobi'nin ölümü dizi için gerekliydi. Çünkü dizinin beşinci sezonundaki hesaplaşma, Nairobi'nin kişiliği ile pek de uygun değil."

La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó: 5. sezonun her sahnesinde ağladımLa Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó: 5. sezonun her sahnesinde ağladım

Fenomen dizinin yapımcısı, dizide öldürülen diğer karakterlerle ilgili de konuştu. Bir yapımda heyecanı yüksek tutmak gerektiğine inandığını söyleyen Colmenar, "Bunun karakterlerimize ivme kattığını düşünüyorum. Karakterlerimizi öldürüyoruz ve bence bu gerilim katıyor ve ne olacağını bilememek iyi bir şey." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Aşk Mantık İntikam'da şaşırtan evlilik teklifi!Aşk Mantık İntikam'da şaşırtan evlilik teklifi!
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.