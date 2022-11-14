Labirent: Son İsyan konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent: Son İsyan filmi bugün Tv'de

Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure), aynı adlı romandan uyarlanan ve Wes Ball tarafından yönetilen bilim kurgu, aksiyon ve gerilim türlerindeki ABD yapımı filmdir. T.S. Nowlin'in senaryosunu yazdığı film, ABD'de 26 Ocak 2018'de vizyona girmiştir. İşte Labirent: Son İsyan oyuncu kadrosu, konusu ve film hakkında merak edilen detaylar...
Dylan O'Brien - Thomas
Kaya Scodelario - Teresa
Thomas Brodie-Sangster - Newt
Dexter Darden - Frypan
Nathalie Emmanuel - Harriet
Giancarlo Esposito - Jorge
Aidan Gillen - Janson
Walton Goggins - Lawrence
Ki Hong Lee - Minho
Jacob Lofland - Aris
Barry Pepper - Vince
Will Poulter - Gally
Rosa Salazar - Brenda
Patricia Clarkson - Ava Paige
Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon WCKD'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha WCKD'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.