Labirent: Son İsyan konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent: Son İsyan filmi bugün Tv'de

Labirent: Son İsyan (Maze Runner: The Death Cure), aynı adlı romandan uyarlanan ve Wes Ball tarafından yönetilen bilim kurgu, aksiyon ve gerilim türlerindeki ABD yapımı filmdir. T.S. Nowlin'in senaryosunu yazdığı film, ABD'de 26 Ocak 2018'de vizyona girmiştir. İşte Labirent: Son İsyan oyuncu kadrosu, konusu ve film hakkında merak edilen detaylar...

LABİRENT: SON İSYAN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Dylan O'Brien - Thomas

Kaya Scodelario - Teresa

Thomas Brodie-Sangster - Newt

Dexter Darden - Frypan

Nathalie Emmanuel - Harriet

Giancarlo Esposito - Jorge

Aidan Gillen - Janson

Walton Goggins - Lawrence

Ki Hong Lee - Minho

Jacob Lofland - Aris

Barry Pepper - Vince

Will Poulter - Gally

Rosa Salazar - Brenda

Patricia Clarkson - Ava Paige

LABİRENT: SON İSYAN KONUSU NEDİR?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon WCKD'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha WCKD'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.



