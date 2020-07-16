Laboratuvardan kaçtılar! Bu hayvanları görür görmez ortamdan uzaklaşın...

Hayvanlar aleminde birbirinden sevimli canlılar olduğu gibi tehlikelileri de var. Tehlikeli diyebileceğimiz bu hayvanların kimisinin adını sık sık duysak da birçoğununkini hayatımız boyunca hiç duymadık. İşte ismini bile duyduğunuzda kaçmanız gereken, dünyanın en tehlikeli hayvanları...

AKREP

Akreplerin zararlı hayvanlar olduğu bilinse de bu türü hiç duymadığınıza eminiz. "Ölüm Avcısı" olarak tabir edilen bu akrep türü, Kuzey Afrika ve Ortadoğu birinci sırada olmak üzere, dünyada akrep ile ilgili gerçekleşen ölümlerin en az %75'inden sorumlu. Dünyanın en zehirli akrep türlerinden biri olan ölüm avcısı, Türkiye'nin de iki ölümcül akrep türünden biridir. Tesadüfen sahilde karşılaşırsanız koşarak uzaklaşın, bizden söylemesi!

KATİL BAL ARILARI

Batı bal arılarıyla Afrika bal arılarının çaprazlanmasıyla üretilen katil bal arısının var edilmesindeki asıl amaç Brezilya'daki bal üretimini arttırmaktı. Fakat 1957'de 26 kovan dolusu arı laboratuvardan kaçtı ve vahşi doğaya atıldı ve birkaç yıl içerisinde Brezilya başta olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtalarına kadar yayıldılar. "Meletin" adlı kimyasalı iğneleri ile insan vücuduna boşaltan bu arılar, insan dokularına zarar veriyor ve kısa sürede böbreklerin iflas etmesine neden oluyorlar. Anında müdahale yapılmadığı taktirde bu saldırı kişinin ölümüyle bile sonuçlanabiliyor.