Laboratuvardan kaçtılar! Bu hayvanları görür görmez ortamdan uzaklaşın...

Hayvanlar aleminde birbirinden sevimli canlılar olduğu gibi tehlikelileri de var. Tehlikeli diyebileceğimiz bu hayvanların kimisinin adını sık sık duysak da birçoğununkini hayatımız boyunca hiç duymadık. İşte ismini bile duyduğunuzda kaçmanız gereken, dünyanın en tehlikeli hayvanları...
Akreplerin zararlı hayvanlar olduğu bilinse de bu türü hiç duymadığınıza eminiz. "Ölüm Avcısı" olarak tabir edilen bu akrep türü, Kuzey Afrika ve Ortadoğu birinci sırada olmak üzere, dünyada akrep ile ilgili gerçekleşen ölümlerin en az %75'inden sorumlu. Dünyanın en zehirli akrep türlerinden biri olan ölüm avcısı, Türkiye'nin de iki ölümcül akrep türünden biridir. Tesadüfen sahilde karşılaşırsanız koşarak uzaklaşın, bizden söylemesi!
Batı bal arılarıyla Afrika bal arılarının çaprazlanmasıyla üretilen katil bal arısının var edilmesindeki asıl amaç Brezilya'daki bal üretimini arttırmaktı. Fakat 1957'de 26 kovan dolusu arı laboratuvardan kaçtı ve vahşi doğaya atıldı ve birkaç yıl içerisinde Brezilya başta olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtalarına kadar yayıldılar. "Meletin" adlı kimyasalı iğneleri ile insan vücuduna boşaltan bu arılar, insan dokularına zarar veriyor ve kısa sürede böbreklerin iflas etmesine neden oluyorlar. Anında müdahale yapılmadığı taktirde bu saldırı kişinin ölümüyle bile sonuçlanabiliyor.
Bir salyangoz ne kadar ölümcül olabilir diye düşünmüş olabilirsiniz fakat koni salyangozlarının taşıdıkları zehir bir insanı sadece 10 dakikada bile öldürebilir. Gündüzleri suda, kumda saklanan koni salyangozları, geceleri avlanmak için suda gezinirler ve genelde balıkla beslenirler. Sadece bir el boyunda olan koni salyangozlarının kancasında 200 farklı zehir türü bulunan bir iğne vardır. Ama korkmayın, günümüzde bu salyangoz türü sadece Avustralya, Asya Pasifiği ve Endonezya'da yaşıyor.
Dünyanın en zehirli balığı olarak da bilinen kaya balığının dikenlerine basmak en iyi ihtimalle bacağınıza, en kötü ihtimalle hayatınıza mal olabilir.
Anavatanı Afrika olan kara mambalar, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanları. Ortalama boyu 2.5 metre civarında olan kara mambalar isimlerini ağızlarındaki siyah renkten alıyor. Parmağından ısırdığı bir insanı dört saatte öldürebilen kara mamba yılanı, yüzünden veya gövdesinden ısırdığı bir insanı ise 20 dakikada öldürebiliyor.
İri ve sivri dişlere sahip olan piranalar kendilerinden çok daha iri olan avlarından büyük parçalar kopararak onları alt edebilirler.
Dünyanın en zehirli canlısı olan zehirli ok kurbağasına bir kere dokunmak dahi ölümünüze neden olabilir. Sadece 2 cm boyunda olan bu hayvanın zehri aynı anda 150 kişiyi öldürebilir.
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