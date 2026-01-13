Labubu nasıl üretiliyor? Çocuklar bunun peşinde: Arkasındaki karanlık gerçek açıklandı

İşçi hakları alanında faaliyet gösteren China Labor Watch (CLW), 'Monsters' oyuncak serisinin üretim sürecinde sistematik sömürüye dair çarpıcı bulgular paylaştı.

BOŞ SÖZLEŞMELER VE ÇOCUK İŞÇİLER

The Guardian’da yer alan habere göre, New York merkezli sivil toplum kuruluşu CLW’nin yürüttüğü soruşturmada Pop Mart’ın tedarikçilerinden birinin fabrikasında ciddi ihlaller tespit edildi. İşçilerin boş sözleşmelere imza atmaya zorlandığı, 16 ve 17 yaşındaki çocukların Çin yasalarının öngördüğü özel korumalar olmaksızın çalıştırıldığı ve iş sağlığı–güvenliği eğitimlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

GERÇEKÜSTÜ ÜRETİM HEDEFLERİ

Araştırmacılar, Labubu oyuncaklarına yönelik artan küresel talebin üretim baskısını olağanüstü seviyelere taşıdığını ortaya koydu. Jiangxi eyaletindeki fabrikada 25–30 işçiden oluşan ekiplerden günde en az 4 bin Labubu oyuncağı üretmelerinin beklendiği tespit edildi.

FAZLA MESAİ SINIRI AŞILIYOR

Çin iş yasaları aylık fazla mesaiyi 36 saatle sınırlandırırken, CLW raporunda birçok işçinin ayda 100 saatin üzerinde fazla mesai yaptığına dikkat çekildi. Bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde ciddi riskler yarattığı vurgulandı.

REKOR GELİR, AĞIR BEDEL

Sürpriz kutu formatıyla küresel bir fenomene dönüşen Monsters oyuncak serisi, 2025’in ilk yarısında Pop Mart’a 511 milyon sterlin gelir sağladı. Şirketin CEO’su Wang Ning, ağustos ayında yaptığı açıklamada Pop Mart’ın 2025 yılında 20 milyar yuan gelire ulaşma yolunda ilerlediğini ifade etmişti.

Ancak uzmanlara göre, bu hızlı büyümenin ardında kalan üretim koşulları, oyuncak sektöründe etik tedarik zinciri tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.