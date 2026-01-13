Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Labubu nasıl üretiliyor? Çocuklar bunun peşinde: Arkasındaki karanlık gerçek açıklandı

Dünya çapında viral hale gelen Labubu oyuncak bebeklerini üreten Pop Mart, 2025 yılında satış rekorları kırarken tedarik zincirindeki ağır işçi hakları ihlalleriyle gündeme geldi. Detaylar haberimizde…

Labubu nasıl üretiliyor? Çocuklar bunun peşinde: Arkasındaki karanlık gerçek açıklandı
Sedef Karatay

İşçi hakları alanında faaliyet gösteren China Labor Watch (CLW), 'Monsters' oyuncak serisinin üretim sürecinde sistematik sömürüye dair çarpıcı bulgular paylaştı.

BOŞ SÖZLEŞMELER VE ÇOCUK İŞÇİLER

The Guardian’da yer alan habere göre, New York merkezli sivil toplum kuruluşu CLW’nin yürüttüğü soruşturmada Pop Mart’ın tedarikçilerinden birinin fabrikasında ciddi ihlaller tespit edildi. İşçilerin boş sözleşmelere imza atmaya zorlandığı, 16 ve 17 yaşındaki çocukların Çin yasalarının öngördüğü özel korumalar olmaksızın çalıştırıldığı ve iş sağlığı–güvenliği eğitimlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Labubu nasıl üretiliyor? Çocuklar bunun peşinde: Arkasındaki karanlık gerçek açıklandı 1

GERÇEKÜSTÜ ÜRETİM HEDEFLERİ

Araştırmacılar, Labubu oyuncaklarına yönelik artan küresel talebin üretim baskısını olağanüstü seviyelere taşıdığını ortaya koydu. Jiangxi eyaletindeki fabrikada 25–30 işçiden oluşan ekiplerden günde en az 4 bin Labubu oyuncağı üretmelerinin beklendiği tespit edildi.

FAZLA MESAİ SINIRI AŞILIYOR

Çin iş yasaları aylık fazla mesaiyi 36 saatle sınırlandırırken, CLW raporunda birçok işçinin ayda 100 saatin üzerinde fazla mesai yaptığına dikkat çekildi. Bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde ciddi riskler yarattığı vurgulandı.

Labubu nasıl üretiliyor? Çocuklar bunun peşinde: Arkasındaki karanlık gerçek açıklandı 2

REKOR GELİR, AĞIR BEDEL

Sürpriz kutu formatıyla küresel bir fenomene dönüşen Monsters oyuncak serisi, 2025’in ilk yarısında Pop Mart’a 511 milyon sterlin gelir sağladı. Şirketin CEO’su Wang Ning, ağustos ayında yaptığı açıklamada Pop Mart’ın 2025 yılında 20 milyar yuan gelire ulaşma yolunda ilerlediğini ifade etmişti.

Ancak uzmanlara göre, bu hızlı büyümenin ardında kalan üretim koşulları, oyuncak sektöründe etik tedarik zinciri tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi16 kardeşi olduğunu öğrendi! Gerçek babası herkesi şaşkına çevirdi
ABD’de cezaevinde kavga: 3 ölü, 12 yaralıABD’de cezaevinde kavga: 3 ölü, 12 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin oyuncak üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.