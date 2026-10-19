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Fatma Melike Durmaz

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Lady Diana’nın kolyesinin Kim Kardashian'da ne işi var?

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Kim Kardashian, 2023'te Lady Diana ile özdeşleşen devasa bir ametist haçı satın aldığında herkes "sarayın mücevherleri nasıl satılır?" sorusunu sormuştu.

Fatma Melike Durmaz

Oysa işin arkasında ne bir aile skandalı vardı ne de miras kavgası. Çünkü Diana, o gece bütün bakışları üzerine çeken o kolyeye hiçbir zaman sahip olmamıştı.

2023 yılındaki müzayede haberini ilk gördüğümde, muhtemelen herkesin aklından geçebilecek o ilk şeyi düşündüm. William ve Harry, annelerinin hatırasına bu kadar bağlıyken, onunla ikonikleşen bir mücevherin açık artırmada satılmasına nasıl müsaade etti?

İki kardeşin bu sessizliği başta tuhaf gelse de gerçeği öğrenince taşlar yerine oturdu. Meğer o haç kolye hiçbir zaman Diana’ya ait olmamış...

Lady Diana’nın kolyesinin Kim Kardashian da ne işi var? 1

Garrard vitrininden bir dostluk jestine

Bahsettiğim mücevher, Attallah Haçı (Attallah Cross) olarak bilinen; 1920’lerde kraliyet mücevhercisi Garrard tarafından tasarlanmış, ametist ve elmaslarla bezeli oldukça ihtişamlı bir kolye ucu. 1980'lerde bu benzersiz parçayı satın alan kişi ise Garrard’ın eski üst yöneticisi ve Diana’nın yakın arkadaşı olan iş insanı Naim Attallah'tı.

Oğlu Ramsay Attallah’ın anlattıklarına bakılırsa Diana, Regent Street’teki mağazaya sık sık uğrar ve bu mücevhere adeta hayran kalırdı. Naim Attallah da dostuna jest yapar, katıldığı özel davetlerde takması için haçı ona defalarca ödünç verirdi.

2021’de Naim Attallah hayatını kaybedince aile bu ikonik parçayı Sotheby’s müzayedesine çıkarmaya karar verdi. Yani ortada satılan bir kraliyet mirası yoktu; sadece bir koleksiyonerin parçası el değiştiriyordu.

Lady Diana’nın kolyesinin Kim Kardashian da ne işi var? 2

Mor kadife elbise ve Ekim 1987

Diana’nın kendi gardırobu kadar kuyumcuların vitrinlerini de bir kapsül koleksiyon gibi kullandığı zaten bilinen bir gerçek. Fakat bu ametist haçın yeri bambaşkaydı. Diana bu parçayı kamuoyu önünde tek bir gece taktı. O da Ekim 1987’deki Birthright hayır kurumunun galasıydı.

Siyah ve mor fırfırlı, dik yakalı Catherine Walker elbisesinin üzerine, boynundaki inci dizisinin ucunda sallanan o devasa haç... Sotheby’s uzmanlarına göre bu tercih, Diana’nın 80’lerin sonundaki "Utangaç Di" imajını yıktığı, kendi stilini ilan ettiği kırılma noktalarından biriydi.

Bununla birlikte, Diana’nın dini sembollerden ve insanları ayrıştırabilecek motiflerden bilerek kaçındığı söylenir. Eğer öyleyse, bu haçı takmış olması iki anlama geliyor: Ya tasarımı o kadar büyüleyici bulmuştu ki kuralları esnetti ya da o gece kendini çok güçlü hissediyordu.

Lady Diana’nın kolyesinin Kim Kardashian da ne işi var? 3

Müzayedede son 5 dakika: Kim Kardashian sahnede

Gelelim Ocak 2023’e... Sotheby’s’in Royal & Noble açık artırmasında satışa çıkan haç için son beş dakikada adeta bir teklif savaşı yaşandı. Dört hırslı alıcının kıyasıya rekabeti sonunda 197.453 Dolar fiyatla ametist haç yeni sahibinin oldu.

Kazanan isim yani Kim Kardashian salonda bile değildi. Temsilcisi aracılığıyla teklif vermişti.

Popüler kültürün bu iki zıt kutbunun aynı noktada buluşması ilk bakışta şok edici gelebilir ama Kim için bu hiç de sürpriz bir hamle değildi. Bu yönüyle çok bilinmese de Kim Kardashian, ikonik kadınların gardıroplarını toplama konusunda takıntılı bir koleksiyoner.

Lady Diana’nın kolyesinin Kim Kardashian da ne işi var? 4

Mesela, 2017’de Jackie Kennedy Onassis'in Cartier Tank saatini 379.500 dolara satın almış ve hatta 2018 Beyaz Saray ziyaretinde takmıştı.

Met Gala’da Marilyn Monroe’nun meşhur "Happy Birthday, Mr. President" elbisesini giyerek tartışmaların odağı olmuştu.

2023'te ise kasasına Prenses Diana ile temas etmiş en gizemli parçayı eklemiş oldu.

Bilinmeyen gecelerin gizemi

Diana’nın kendi gerçek mücevherleri, (safir nişan yüzüğü ve Cartier saati) bugün gelinleri Catherine ve Meghan’ın bileklerinde, parmaklarında yaşamaya devam ediyor.

Ama bu ametist haç, hepsinden farklı bir yerde duruyor.

Garrard ve Attallah ailesinin kayıtlarına göre Diana bu haçı 1987’deki o meşhur galadan sonra da pek çok kez ödünç alıp özel gecelerde takmış. Fakat tuhaf bir şekilde, o gecelerin hiçbirinden tek bir kare fotoğraf yok. Ya kamuoyuna kapalı davetlerdi ya da ne hikmetse kimse deklanşöre basamadı.

Geriye tek bir ikonik fotoğraf bırakan o kayıp gecelerin gizemi artık California’da, Kim Kardashian’ın ışıklı mücevher kutusunda yeniden takılacağı zamanı bekliyor.

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