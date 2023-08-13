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Lady Gaga cinsel ilişki itirafıyla gündem oldu! İlişki yaşadıklarından bakın ne istiyormuş

13.08.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek sahne şovları gerekse açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Lady Gaga cinsel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Seksten ne zaman zevk almaya başladığını açıkça söyleyen Gaga'nın cinsel ilişki öncesi isteği de gündem oldu.

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Lady Gaga, cinsel yaşamıyla ilgili sözleriyle gündeme geldi. Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Lady Gaga, yaşadığı özel bir ilişki her şeyi değiştirene kadar seksten hiç zevk almadığını itiraf etti.

17 yaşında bekaretini kaybeden Gaga,“Bu kesinlikle korkunç bir deneyimdi” dedi. Yıllar önce tecavüze uğradığını geçtiğimiz yıllarda anlatan Gaga bunun travmalarıyla günümüzde de baş ediyor.

Zor zamanları atlamaya çalışan şarkıcının 2011’de ortaya çıkarılan bir röportajı, o sırada henüz 24 yaşında olan ünlü ismin “partnerine güvenmekte özgür” hissedene kadar seksten zevk almadığını ortaya çıkardı.

Ekran Alıntısı

Gaga,“kesinlikle korkunç” bir deneyim yaşadığını açıkladı ve “Hiç iyi değildi. İki yıl öncesine kadar seksten hiç zevk almadım" dedi.

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Lady Gaga ayrıca cinsel ilişki öncesinde “Her zaman bir erkekten test yapmasını ve koruma kullanmasını istedim. Aksi halde Rus Ruleti oynuyorsunuz demektir" diyerek bu konuda ne kadar hassas olduğunu da söyledi.

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