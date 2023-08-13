Lady Gaga cinsel ilişki itirafıyla gündem oldu! İlişki yaşadıklarından bakın ne istiyormuş

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Lady Gaga, cinsel yaşamıyla ilgili sözleriyle gündeme geldi. Açıklamalarıyla sık sık gündem olan Lady Gaga, yaşadığı özel bir ilişki her şeyi değiştirene kadar seksten hiç zevk almadığını itiraf etti.

17 yaşında bekaretini kaybeden Gaga,“Bu kesinlikle korkunç bir deneyimdi” dedi. Yıllar önce tecavüze uğradığını geçtiğimiz yıllarda anlatan Gaga bunun travmalarıyla günümüzde de baş ediyor.

Zor zamanları atlamaya çalışan şarkıcının 2011’de ortaya çıkarılan bir röportajı, o sırada henüz 24 yaşında olan ünlü ismin “partnerine güvenmekte özgür” hissedene kadar seksten zevk almadığını ortaya çıkardı.

Gaga,“kesinlikle korkunç” bir deneyim yaşadığını açıkladı ve “Hiç iyi değildi. İki yıl öncesine kadar seksten hiç zevk almadım" dedi.

Lady Gaga ayrıca cinsel ilişki öncesinde “Her zaman bir erkekten test yapmasını ve koruma kullanmasını istedim. Aksi halde Rus Ruleti oynuyorsunuz demektir" diyerek bu konuda ne kadar hassas olduğunu da söyledi.

