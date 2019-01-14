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Lady Gaga gözyaşlarına hakim olamadı

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SİNEMA TV  | 14.01.2019 15:27 | Son Güncelleme

2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Glenn Close ile paylaşan Lady Gaga, konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Lady Gaga gözyaşlarına hakim olamadı

2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) Ödülleri’ne Lady Gaga damga vurdu. Altın Küre’de En İyi Kadın Oyuncu ödülü için yaşadığı hayal kırıklığının ardından bu defa şeytanın bacağını kırdı.

Lady Gaga, 2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Glenn Close ile paylaştı. Lady Gaga, A Star Is Born ile Glenn Close da The Wife filmindeki performansıyla ödüle layık görüldü. Gecede, Shallow şarkısıyla En İyi Film Şarkısı ödülünü de kazanan Lady Gaga, En İyi Kadın Oyuncu ödülü için adı açıklandığında gözyaşlarını tutamadı.

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Ödül için Glenn Close’un yanı sıra Emily Blunt, Toni Collette, Olivia Colman, Melissa McCarthy ve Yalitza Aparicio ile de yarışan Lady Gaga, adı açıklanınca ilk olarak rol arkadaşı ve aynı zamanda filmin yönetmeni Bradley Cooper ile sarıldı. Lady Gaga, sahnede yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bununla çok gurur duyuyorum. Aklımda ve kalbimde, yerlerinin var olduğunu bilmediğim ya da gidebildiğim yerlere gittim. Bradley, sen sihirli bir yönetmensin. Bir insanın olabileceği kadar büyülüsün” dedi. Konuşma esnasında ağlamaya başlayan Lady Gaga, Bradley Cooper’a hitaben, “Hayatımda seninle olduğu gibi bir yönetmenle ya da bir aktörle deneyimim olmadı. Daima sevgiyle anacağım. Kusursuz bir şekilde hem hayatımın aşkı hem de kameranın arkasındaki adam oldun” ifadesini kullandı.

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A Star Is Born filmine dair de konuşan Lady Gaga, “Yaptığım en zor işlerden biriydi. Daha önce hiç olmadığı kadar savunmasızdım” dedi. 2019 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Glenn Close da 2019 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) Ödülleri’nde yaptığı konuşmada, “Bu kategoride yarışan ve bu salonda bulunan tüm kadınlar adına konuşabilirim. Bu salonda birlikte olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Critics' Choice Glenn Close lady gaga

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