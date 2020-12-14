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Lady Gaga soyununca Ebru Polat: Niye çıplak poz veriyorlar?

14.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Lady Gaga soyununca Ebru Polat: Niye çıplak poz veriyorlar?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat Lady Gaga'nın kozmetik markası için soyunmasını garipsedi. Polat Gaga'nın o halini paylaşıp bakın ne dedi...

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kozmetik markasının kampanyası için üstsüz olarak poz verdi.

Instagram'da çıplak halini paylaşan Gaga, uzun denizkızı esintili saçlarını çıplak göğsünün üzerine koyarak reklam yaptı.

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Kendi de kozmetik markası sahibi olan Ebru Polat ise bu durumu yadırgadı.

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Daha önce şampuanı için iç çamaşırıyla banyoya giren ve seksi bir video paylaşan Polat Gaga'yı paylaşarak "Hayda bunların hepsi kozmetik markası için niye çıplak poz veriyor yahu" diye sordu.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçileri ise Ebru Polat'a "Sen ne zaman yapacaksın" yorumunda bulundu.

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