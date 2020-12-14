Lady Gaga soyununca Ebru Polat: Niye çıplak poz veriyorlar?

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, kozmetik markasının kampanyası için üstsüz olarak poz verdi.

Instagram'da çıplak halini paylaşan Gaga, uzun denizkızı esintili saçlarını çıplak göğsünün üzerine koyarak reklam yaptı.

Kendi de kozmetik markası sahibi olan Ebru Polat ise bu durumu yadırgadı.

Daha önce şampuanı için iç çamaşırıyla banyoya giren ve seksi bir video paylaşan Polat Gaga'yı paylaşarak "Hayda bunların hepsi kozmetik markası için niye çıplak poz veriyor yahu" diye sordu.

Bazı takipçileri ise Ebru Polat'a "Sen ne zaman yapacaksın" yorumunda bulundu.

