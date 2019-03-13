Laf sokucu sözler: Sevgiliye, arkadaşa kısa laf sokan sözler

Laf sokmak, argoda iğnelemek, üstü kapalı, imalı sözler söylemek olarak tanımlanıyor. Laf sokma ihtiyacı genellikle birinin bizi kızdırması, üzmesi üzerine söz konusu kişiye bu duygularımızı aktarmak, belki biraz ona ders vererek yaptığı şeyin etkisini düşünmesini sağlamaktır. Bu duyguların aktarımı doğrudan olabileceği gibi imalı ve karşıdaki kişi şaşırtacak bir şekilde de yapılabilir ki böyle durumlar için laf sokucu sözler devreye girmektedir. LAF SOKUCU SÖZLER İnternetin yaygınlaşması ve özellikle de sosyal medya kullanımının artması ile insanların takdirine kazanan sözler de daha çok yayılabilmeye başladı. Örneğin sosyal medyada imalı, ders verici nitelikte sözler için “laf sokma sanatı” ifadesi kullanılmaktadır. Bir anlamda laf sokan sözler bu şekilde yüceltilmekte ve beğeni toplamakta ve Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlardan paylaşılmaktadır. Biz de sizin için bu tarz sözleri derledik ki listemizden beğendiklerinizi siz de paylaşabilir, birine karşı ihtiyacınız olduğunda da kullanabilirsiniz.

KISA LAF SOKUCU SÖZLER Çoğu zaman laf sokucu sözlerin etkileyiciliği kısa oluşları ile yakından ilgili oluyor. Yani laf sokan bir söz kısa ve öz olunca insanlara genellikle daha etkileyici ve çarpıcı geliyor. Aşağıda kısa laf sokucu sözlere dair çeşitli örnekler bulabilirsiniz. Bazı belgeselleri seyrederken aklıma nedense hep sen geliyorsun! Bugün sana laf koymayacağım. Kahve koydum; gel içte insanlık gör. Bazıları gözyaşını siler, bazıları ise ağlatanı. 25 Kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen kişiler var. İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti. Akıl vermeyi bırakıp, biraz huzur versen. Bazılarına benim sözlerim büyük gelir, sıkıntı yok seneye de giydiririz. Hançer yerini bulduysa, acısı da hatıra kalsın. Yalnız olmak, yanlış kalpte olmaktan iyidir. Kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı değil. Bir zam da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza satmasalar… Gitmeyi tercih edenlerin ardından, el sallayın ki; artık sadece bir EL olduklarını daha iyi görsünler. Aklında kalmasını bilirim de, sıkılıyorum orada, bomboş!

Kime kıymet versem hayatımı ‘kıyamete’ çevirmesini iyi biliyor. Balonlar, içi boş şeylerin de bazen yükselebileceğini hatırlatır. Çakalların özgürlüğü aslan yerden kalkana kadardır. İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum. Akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor. İyileştirir diye medet umduklarımız tekrar tekrar yaralıyor bizi. Allah’ım! Bana sayıyla gönderdiğin insanlar, umarım stoklarla sınırlıdır. Bir zamanlar toz konduramadıklarım, şimdi kirden görünmez olmuş. Görmek istemeyen göze ışık tutsan ne fayda. Elbet tekrar tamir edilir bu kırılan kalpler ama her düğümde biraz daha kısalır ipler. Nüfus yoklamasında seni de insan sanıp adamdan sayıyorlar mı? Bazı kişiler dümen çevirmek olunca kaptan olmak için sıraya giriyor. Her gece yolculuk var: Gelmişine geçmişine… Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır? Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim. Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

SEVGİLİYE LAF SOKUCU SÖZLER Laf sokucu sözlerin muhatabı pek çok zaman aslında sevdiğimiz veya geçmişte sevdiğimiz bir kişidir çünkü bizi en çok kıran şey sevdiklerimizin bizi üzmesidir. Bu yüzden sosyal medyada da aşağıda örneklerini bulabileceğiniz sevgiliye ya da eski sevgiliye yönelik laf sokucu sözler paylaşılmaktadır. Senin ateşinde daha kaç kişi yanar bilmiyorum; ama benim okyanusumda senin gemin battı, bilgine… Şimdilerde sana karşı öyle doluyum ki konuşursam boğulacağından korkuyorum; bak bu durumda bile seni düşünüyorum. Oralarda benden yok bir düşünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen şaşarsın. Sana değer verip aşkı bulacağıma x’e değer veririm y’yi bulurum daha iyi. Bakma bazı insanların kalıbına; kalbi fitne ile dolu olanın kalıbı düzgün olsa ne yazar? İlk seninle başlamam bir hataydı galiba; çünkü ilk adımı nasıl atarsan gerisi hep öyle gidiyor. “Bu kadar mutsuz ve huzursuz olmayı hak edecek ne günαhım vardı?” diye düşündüğün an aklına geleyim, yeter. Oluruna bıraktım her şeyi paşam. Bak sensiz de devam ediyor yaşam.

Senin yakarak küle çevirdiğin kalbi, bir başkası üfleyerek can verir. Moralim çok bozuk; şu “seni seviyorum”lu fıkranı anlat da gülelim birazcık. Boşuna kimseyi suçlamayın dostlarım! Kullanıcı hatası değil, bazılarının doğuştan defoludur yüreği. Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok. Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın. Senin açtığın yarayı bir başkasıyla kapatmasına kapatırım da, yüreğime adilik yapmamın alemi yok. Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni. Hayatı boyunca oyuncak ayıya sarılıp uyumuş bir kızı, büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden eleştiremezsin. Ayrılıklar, acılar, ihanetler, yalanlar belini büksün. Eski sevgili sana son sözüm benim yaşadıklarımı sen de yaşa! Kucak dolusu acılar ve yalanlarla. Gidişine illa bir isim konulacaksa, mal kaybı diyelim. Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir boşa uğraşma. Bakmam sana.

Arada makyaj malzemelerini de ye ki biraz da için güzelleşsin. Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor. Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak da hiç zor olmaz benim için. Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline? Varlığım parmağına ‘yüzük’ olmadı ya. Yokluğum kulağına ‘küpe’ olsun. Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra, tek bir dileğim var sadece ne yaşattıysan bana, sende aynısını yaşa. Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum. Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum. Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin. Biliyorum, şimdi çok uzaktasın ve artık beni duymazsın. Unuttun belki de anımsamazsın. Hani hep derdin “sen bir tanesin”... Bir tanen burada, sen neredesin? ARKADAŞA LAF SOKUCU SÖZLER Sevgiliye olduğu gibi bizi üzen arkadaşlarımızda başkalarına göre daha çok kızdırır bizi. Bu yüzden kimi zaman arkadaşlara da olan kızgınlığımızı anlatmak için laf sokmaya çalışırız.

Ağır geliyorsa konuştuklarım, demek ki, boş değilmiş söylediklerim. Bana akıl verirken kalanı sana yetmeyecekse, benim için risk almanı istemem. Sana insan ol diyeceğim ama seni zor durumda bırakmak istemiyorum. İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var. Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar… Oysaki ben istediğim kadar hayatımdalar… Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar. Bu saatten sonra uğraşmam dünümle ve dünümdekilerle, ben yarına bakarım yanımdakilerle! Canımı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı. Bilirsin ben belâ okuyamam, Allah salânı versin. Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun. Küçükken hayvanlarla konuşabilsem ne ilginç olurdu diye düşünürdüm. Meğer yıllardır konuşuyormuşum. Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin; şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin. Galiba bu aralar karaktersizlik moda. Esas şaşırtıcı olan bunların bu kadar çok takipçisi olması…

Sen benim tellerime hangi notadan vurursan, ben o makamdan çalıp söylerim. Sıkıntı yok! Bazı insanlar söze gelince edebiyatın turşusunu bile kuruyorlar da icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyorlar. Bana kullandığın o ağır laflar dönüp dolaşıp sana KDV olarak geri dönecek sen bunların hesabını yaparken ben sana gülüp geçeceğim. Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin “çüş” demesi zoruna gitmesin. Yanımda olması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda. Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim olmuşsun, ne lüzum var. Bir kadının gözyaşının akmasına sadece soğan değil, bir ‘hıyar’ da neden olabilir. Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım; hiç düşünmem hemen harcarım. Boşuna kimseyi suçlamayın dostlarım. Kullanıcı hatası değil, bazılarının doğuştan defoludur yüreği. Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter. Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!