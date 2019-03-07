Sitemli sözler: Kalbinizi kıran, canınızı yakan kişi veya sevgiliye kısa, ağır sitemli sözler

İnsanlar birbirlerini ne kadar da çok sevseler de hiçbir ilişki kusursuz değildir ve kimi zaman insanlar birbirlerini kıranlar. En acı verende sevdiklerimizin, yakınlarımızın bizi üzmesidir. Sevdiklerimizi bizi üzdüğünde kırgınlığımızı belirtmek isteriz ama öfkeyle köprüleri de yakmak istemeyiz. Bu yüzden de sitem ederiz. Sitem derecesi ağır olabilir ama öfkeyle patlamak gibi de değildir tabii... SİTEMLİ SÖZLER Sizin de bir şekilde kalbinizi kıran birileri olduysa ve bunu Whatsapp’tan direkt olarak onunla veya Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyada paylaşmak istiyorsanız, sizin için derlediğimiz sitemli sözler listesinden duygularınızı ifade etmede yardım alabilirsiniz. Başka gezegenlerde de hayat var mı diye merak ederiz, sanki bu gezegende yaşamayı becerebilmişiz gibi. Cömert olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın, karşılık olmayınca aşkın bir hayrı olmaz. Bu hayatı çekilmez yapan biz değil, sadece karşımızdakilerin vaat ettikleri yalanlara kapılmamızdır. Gitmek gerekir bazen fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan.

Sadece kendini beğenmiş insanlar her soruya bir cevap ve öğütle karşılık verir. Hayatta gözyaşlarımı hak edecek bir insan görmedim. Ya benim gözyaşlarım gereksiz ya da uğruna gözyaşı döktüğüm insanlar değersiz. ‘Komşuluk’ diye bir güzellik tanırdık. Nereye taşındı, bilen var mı? Dünya çok acı çekiyor, ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden. Madem gidiyorsun burası son durak ne adres ne mektup ne resim bırak, kendinden bir parça bir cisim bırak, saçından birkaç tel ver de öyle git., Kıymet bilmeyen insanlarla sınanıyoruz. Sabır da yoruldu artık, Kırgınlığımız ondan. Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip yere toplayamıyorum yüreğimin kırıklarını şimdi sensiz gecelerde kayboldum hadi gel bul beni sevgilim. Sev öyle sev ki kalmasın sende gurur, gururun başladığı yerde sevgi son bulur. Ait olmadığınız pencere kenarlarına, saksı saksı çiçek koymaktan yorulmadınız mı? Ben ne yaptım kader sana, mahkûm etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradan’a, şikâyetim Yaradan’a.

Bir dosta ve sıcak bir ele ihtiyacın olduğunda diğer elini tut. Kimseden fayda yok bu devirde. Ne üzgünüm ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken, nasıl katlanayım kendini bilmezlere. Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok, nasıl olsa ilk hatan da en kötü insan sen olacaksın. Bir de hakkını helal et derler giderken, haram ettikleri hayattan helallik isterler. Çayıma şeker olmak istiyorsunuz da, sorun bakalım bir ben çaya şeker atıyor muyum. İnsanlar daha çok kendilerinin ihtiyacı olan şeyleri başkalarına vermeye bayılırlar: Öğüt gibi. Cesareti olmayan adamlara aşık olmayın. Onlar sadece gitmesini bilir, sevmesini değil. Bana geleceksen her şeyinle benim olarak gel. Bir emanet gibi geldikten sonra, yanımda olmanın ne anlamı kalır ki. Gül filizlendiği günden itibaren güneşe âşıktır. Her ne kadar güneş her gece ayın görkemine kanıp gülü bıraksa da gül binlerce yıldıza kanıp güneşi aldatmazmış. Aradığınız kişiye ulaşamıyorsanız, sorun hatlarda değil, menfaatler dedir.

Ne azap ne sitem bu yalnızlıktan, kime ne, asılmaz duvar bendedir, süslenmiş gemiler geçse açıktan, sanırım gittiği diyar bendedir. Kaderime tüküreyim dedim biraz düşünüce kaderin bana yaptıklarının yanında hiç kalır, dedim. Ben sana ne yapmıştım ki kahrolası! Büktün boynumu, ağlattın boş yere. Ben sana, beni sev mi dedim! Düşürdün beni dilden dile... Güvenmek benim salaklığım olabilir ama güvenimi kırmak tamamen senin karaktersizliğin. KISA, ÖZ, AĞIR SİTEMLİ SÖZLER Bazen ağır bir sitem etmek için uzun uzadıya konuşmaya, lafı uzatmaya gerek yoktur. Kısa, öz ama ağır bir söz, mesajın hedefine daha etkili bir şekilde gitmesini sağlayabilir. Bu yüzden sizin için kısa ama etkili sitemli sözlerden oluşan bir liste hazırladık. Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız. Zaten insanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlamıyor. İnsanlar asla söyledikleri kadar meşgul değillerdir. Gel, diyemiyorum ama yine de bekliyorum! Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. İnsanların öncelikleri vardır ve bazen sıra sana gelmez. İstenmediğim gönülde gölgemi bile bırakmam ben.

Ben yalnızca sevdiklerimden korkarım. Çünkü beni sadece onlar incitebilir. Düşmen için fırsat kollayanlara, büyümeleri için fırsat verme. Bir kalp taşımak incelik ister, ağırlık taşıyanlara bunu anlatamazsınız. Senin için değildi yaptığım onca şey, sadece sen zannettiğim kişi içindi. Bakarsın bir günde, sen benim umurumda olmazsın. Yeni insanlar tanımaya gerek yok, daha yanımızdakileri tanıyamadık. O hayaller seninle kuruldu bir başkasıyla yaşanır mı? Hayat kurulu bir pazar yeri, lakin kim kimi kaça satar bu bilinmez. Acıya ayıracak zamanım kalmadı, kendine istediğin gibi bak. Yoluna yol olduklarımız, yolunu bulunca yalan oldu. Yokluğunuzu hissetmeyenleri, varlığınızla rahatsız etmeyin. Gelecekten bahsedenlerin gidişlerine hastayım. Bazen çok seversin ve o ardına bakmadan çekip gider. Kulaklarım çınladı. Yine kime seni seviyorum dedin? Sonra birbirimize iyi geceler demeden uyumaya başladık. En acısı da buydu. Ne acı, ne sitem ne de azap bu yalnızlıktan… Milletin hayatı sürprizlerle dolu, bizimki sinsiler le.

Birini severken, diğerine kör olamıyorsanız sevmeyin. Beni çok çabuk unutmuş olabilirsin, olsun. Bilirsin severim balıkları. Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı. Beni ben yapan şeyler, seni sen yapmaya yetmeyebilir. Herkesin işine yaradığın kadar değerlisin bu hayatta. Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsaydım Varlığın hayatıma ne kattı ki yokluğun canımı acıtsın. SEVGİLİYE SİTEMLİ SÖZLER Giden gittiği yeri mutlu etsin. Çoğu zaman en çok canımızı yakan şeyler en yakınlarımızdan gelir. Sevgilimiz, eşimiz de kalbimizi kırdığında bunun çok daha yıkıcı bir etkisi olur. Bu yüzden onlara karşı duyduğumuz sitemi ifade etmek oldukça güç olabilir. Buna yardımcı olmak için sevgiliye yönelik sitemli sözleri de derledik. Evet, bıraktığın yerde olabilirim, fakat kesinlikle bıraktığın gibi değilim. Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı. Anlatamıyorum ki ben derdimi, gözlerine bakıp konuşamıyorum ki. Yanında olmayı geçtim, keşke biraz umurunda olsam. En ihtiyacım olan kişi olduğun için mi, senin en ihtiyaç duyduğun insan olmak istediğim için mi sevmedin beni? Sensiz eksik hissettiğim için mi beni sevmedin? Sen üzülsen en çok canı yanacak olan kişi ben olduğum için mi beni sevmedin? Hayallerim, hatıralarım, rüyalarım senle dolu olduğu için mi beni sevmedin?

Sen artık benim en sevdiğim manzara değil, herkesin izleyebileceği bir kıyı olmuşsun ne yapsak değmez. Beni seviyor gibi yapmasaydın inan bu kadar üzülmezdim. Batık bir gemiymiş aşk limanında. Kader bu deyip de avutma beni ayrılık kapımızı çaldı sonunda senden son dileğim unutma beni. Sensiz olmak mı zor yoksa senin bir yerde yaşadığını bilerek yaşamak mı zor bence seni sensiz yaşamak zor be sevgili. Bugün seni seviyorum, yarın da bir neden bulur severim. Daha sonra seni yeniden keşfeder yeniden severim. Benim senden başka işim yok ki… Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi? Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım? Bazen çok seversin ve o ardına bakmadan çekip gider… Bu şehir tek kişilik miydi? Yoksa sen gidince mi bomboş kaldı. Bir zamanlar ardından bakar ağlardım şimdi dönüp ardıma bile bakmam. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şimdi şerefsizim kibrit bile çakmam. Beni dünyalara değişseydin de insanlara değişmeseydin. Aşkımız şu üzerine yazılan bir masaldı, göz kırpımı kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.

Her şey bana seni hatırlatıyor sensiz geçen zamanı durdurmak istedim ama olmadı seninle olan günlerime dönmek için ama zaman bile sensizliğe katlanamadı. Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip yere toplayamıyorum yüreğimin kırıklarını şimdi sensiz gecelerde kayboldum hadi gel bul beni sevgilim. O gece anladım ki sen hiç anlamamışsın beni. Yüreğimde müebbet aşkın emaneti… Gönlüm kırgın ve yaralı… Seni unuttum sanma bu gönül hala sana sevdalı ama bu yürek seni aramayacak kadar delikanlı… Hani bırakmayacaktın ellerimi, hani gülecektik her acıya birlikte ey sevgili, şimdi kollarım boş soğuk ve sessizim sensiz… Yüreğimde müebbet aşkın emaneti… Gönlüm kırgın ve yaralı… Seni unuttum sanma bu gönül hala sana sevdalı ama bu yürek seni aramayacak kadar delikanlı… Nankörlük yapma, tutunacak bir dalın yokken, ağaç oldum ben sana. Ay doğarken bir soğudun arkasından, gül yüzünde şişli bir esintiyle, akşamın göçüsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye perdeler çekerek beni düşün unutma. Yar yâr! Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar, değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım, gel gör beni darmadağın…

Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık, her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus! Bana bir günün yirmi dört saat, bir saatin atmış dakika ve bir dakikanın atmış saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. O artık benim için bir ölüdür demişsin seni bunca sevene acı bir sitem mi bu ayrılıklar içinde taş mı kesildi kalbin hiç unutmam dediğin günleri unuttun mu? Bazen susmak gerekir kelimelere yazık etmeden! Bazen aşktan uyanmak gerekir gözlere yazık etmeden! Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı. Bekleyiş bir özleyiş gönüldeki sitemli bir süsleyiş bin bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler oysa seven ümitsiz olsa da bekler. Koy elini vicdanına hak ettiysem EYVALLAH. Benim kalbimi kırmak suya yazı yazmaya benzer, kırılan kalbimi düzeltmek gece doğan güneşe benzer. Sen o suya yazı yazmayı başardın şimdi güneşin doğmasını bekle.

Dönmeyeceksin biliyorum, tutmayacaksın ellerimden öpmeyeceksin dudaklarımdan sevmeyeceksin beni deli gibi, vurmayacaksın kalbine zinciri benden başkasını da alacaksın sevgilim! Sorma neredesin ne yapıyorsun diye. Ne önemi var, gönlünde değilsem eğer. Sen bilirsin her gün birinin hayaliyle yaşamayı aldatılmanın acısını sevdiğinin başkasının olmasını senin yerine başkasına aşkım demesini sen ne bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini…, Unutmayacağım. Sana en çok ihtiyacım olduğu anda beni görmezden gelişini. Sakın sevme beni. Arkadaş kalmak daha iyi… Hiç başlamayalım bak. Güzel günler olacak tamam eğleneceğiz pekguzelsozler.com ama sonumuz yine aynı olacak. Sevgin bitecek. Gerek yok ağlamaya. Acıya gerek yok kısacık ömrümüzde. Anlıyorsun değil mi? Aşkın bitmiş olsa da hiç sevmesen de beni çok aldattın hoş görmesem de bir şeyler bulmuştum ben o sevginde bekliyorum bir gün dönersin diye. Bu hayatı yaşanmaz yapan karşıdaki kişinin yalan vaatlerine ve sözlerine aldanmamız, kapılmamızdır. Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgârın gülüşünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle…