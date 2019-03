Sitemli sözler: Kalbinizi kıran, canınızı yakan kişi veya sevgiliye kısa, ağır sitemli sözler

Ben ne yaptım kader sana, mahkûm etti beni bana, her nefeste, bin sitem var, şikâyetim Yaradan’a, şikâyetim Yaradan’a.

Sadece kendini beğenmiş insanlar her soruya bir cevap ve öğütle karşılık verir.

Gül filizlendiği günden itibaren güneşe âşıktır. Her ne kadar güneş her gece ayın görkemine kanıp gülü bıraksa da gül binlerce yıldıza kanıp güneşi aldatmazmış.

Bana geleceksen her şeyinle benim olarak gel. Bir emanet gibi geldikten sonra, yanımda olmanın ne anlamı kalır ki.

Bir de hakkını helal et derler giderken, haram ettikleri hayattan helallik isterler.

Sensiz olmak mı zor yoksa senin bir yerde yaşadığını bilerek yaşamak mı zor bence seni sensiz yaşamak zor be sevgili.

Hani bırakmayacaktın ellerimi, hani gülecektik her acıya birlikte ey sevgili, şimdi kollarım boş soğuk ve sessizim sensiz…

Her şey bana seni hatırlatıyor sensiz geçen zamanı durdurmak istedim ama olmadı seninle olan günlerime dönmek için ama zaman bile sensizliğe katlanamadı.

Bekleyiş bir özleyiş gönüldeki sitemli bir süsleyiş bin bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler oysa seven ümitsiz olsa da bekler.

Sus gönlüm! Bütün bu susmalarına karşılık, her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus!

Sen bilirsin her gün birinin hayaliyle yaşamayı aldatılmanın acısını sevdiğinin başkasının olmasını senin yerine başkasına aşkım demesini sen ne bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini…,

Merhaba sevdiğim. Ben sevmediğin bugün de mi geçmedim aklının o kıyılarından?

Eriyorsun göz göre göre ama aşk değil bunun sebebi, o yeterince var sende; sadece kör olası gururun bunun nedeni. Zaten kördür gurur. O kendinden başka hiçbir şeyi görmez. Bendeki vaziyet şu: “Bir kadın girdi hayatıma geçti değil, bu kadar basit değil. Bir adı geldi geçmedi… O kadar da karmaşık değil!”

Sevda ırmağım, sen gittin ele aktın. İşte o an dünyamı başıma yıktın.

Sen nereden bileceksin, sürekli birinin hayaliyle yaşamayı. Sen nereden bileceksin aldatılmanın acısını. Sen nereden bilirsin sevgilim deli gibi sevmesini…

Alsalar da şu yaşla dolu gözlerimi yerlerinden… Çalsalar da haberim olmadan seni kalbimden. Eğer unutacaksa bu can çıkmasın bedenimden. Ölürsem söyleyin mezarıma gelmesin o sevmeyi bilmeyen.

Araya koskoca yıllar girse de kalbim seninle bu can seninle koskoca dağlar girse de araya ben seni unutmam unutamam ki ben sana kocaman bir can verdim sen bana sevgi dürüstlük verdin ben seni nasıl unuturum ki sen bana bir can bir sevgi verdin.