Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir? Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün hikayesi!

Deyimler ve atasözleri kimi zamana paragraflar süren açıklamaları soa erdiren tek bir cümle olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde bu deyim ve atasözlerini kullandığınızda hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Çünkü altında yatan mecaz anlam yabancılar tarafından büyük bir çoğunlukla anlaşılmaz. Hatta bu deyim ve atasözlerinin yabancı dillere birebir çevirmesi bile aynı etkiyi yaratmaz. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için lafla peynir gemisi yürümez atasözünün ilginç hikayesi...

Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı “şöyle yapacağım, böyle edeceğim vb. demekle yapılması gereken iş gerçekleşmez, işi yapmak gerekir” olarak ifade edilir. Peki bu atasözü nasıl ortaya çıkmıştır?

Bir zamanlar İstanbul’da Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. Bu tüccar çıkarcı ve cimri kişiymiş. Trakya’dan getirdiği peynirleri İstanbul’da satar, artanı da deniz yoluyla İzmir’e gönderirmiş. İzmir’de peynir fiyatları yükseldikçe elinde ne kadar mal varsa gemilere yükletir, ama taşıma ücretini peşin vermeyerek kaptanları yalanlarıyla oyalar durur.