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Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir? Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 10.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir? Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün hikayesi!

Atasözleri ve deyimler günlük kullanımda kendilerine sıklıkla yer bulurlar. Ünlü dil bilimciler bir gün boyunca sadece bu söz öbeklerini kullanarak dahi iletişim kurulabileceğini ortaya koymuştur. Kültürün en önemli öğelerinden biri olarak karşımıza bu sözlerin nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?

Deyimler ve atasözleri kimi zamana paragraflar süren açıklamaları soa erdiren tek bir cümle olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde bu deyim ve atasözlerini kullandığınızda hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Çünkü altında yatan mecaz anlam yabancılar tarafından büyük bir çoğunlukla anlaşılmaz. Hatta bu deyim ve atasözlerinin yabancı dillere birebir çevirmesi bile aynı etkiyi yaratmaz. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için lafla peynir gemisi yürümez atasözünün ilginç hikayesi...

Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı “şöyle yapacağım, böyle edeceğim vb. demekle yapılması gereken iş gerçekleşmez, işi yapmak gerekir” olarak ifade edilir. Peki bu atasözü nasıl ortaya çıkmıştır?

Bir zamanlar İstanbul’da Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. Bu tüccar çıkarcı ve cimri kişiymiş. Trakya’dan getirdiği peynirleri İstanbul’da satar, artanı da deniz yoluyla İzmir’e gönderirmiş. İzmir’de peynir fiyatları yükseldikçe elinde ne kadar mal varsa gemilere yükletir, ama taşıma ücretini peşin vermeyerek kaptanları yalanlarıyla oyalar durur.

“Hele peynirler sağ salim varsın, istediğiniz parayı fazla fazla veririm.” diye vaatlerde bulunurmuş. Birkaç kez aldanan gemi kaptanlarından birisi yine İzmir’e doğru yola çıkmak üzere iken sinirlenmiş ve şöyle demiş: “Efendi, tayfalarıma para ödeyeceğim. Gemimin kalkması için masrafım var. Parayı peşin ödemezsen Sarayburnu’nu bile dönmem.” Bunun üzerine Aksi Yusuf, “Hele peynirler sağ salim varsın…” demeye başlayacakmış ki, kaptan, “Efendi! Lafla peynir gemisi yürümez.” sözünü yapıştırıvermiş ve sözlerine: “Geminin yürümesi için kömür lazım, yağ lazım!” diyerek devam etmiş. Bu sözler üzerine Aksi Yusuf parayı ödemiş. Bu söz daha sonra iş yapmayıp sadece boş konuşanlar için söylenmeye başlamış.

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