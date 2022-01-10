Lahmacunu evde yapmak isteyenlere: Tavada pratik lahmacun tarifi

Hoş görüntüsüyle menünüze renk ve çeşitlilik katan pratik lahmacun tarifi sayesinde fırına ihtiyaç duymadan sadece tava yardımıyla pide ustalarının elinden çıkmış gibi lahmacunları evinizde hazırlayabilirsiniz. Geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzeti lahmacunları evinizde kendi deneyimleriniz ile hazırlamak istiyorsanız malzemeleri ve hazırlık aşamalarını tane tane anlattığımız, tavada lahmacun tarifi tam size göre!
MALZEMELER
İÇ HARCI İÇİN
2 orta boy soğan
1 kapya biber
3-4 tane çarliston biber
Birkaç dal maydanoz
2 orta boy domates
300 gram kıyma
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz
Kırmızı toz biber
Pul biber
Karabiber
HAMUR İÇİN
5 su bardağı un
Tuz
İÇ HARCIN HAZIRLANIŞI
Soğanları ince kıyım olana kadar robottan geçirip çukur bir kap içerisine alın.
Kapya ve çarliston biberleri püre kıvamını alana kadar robottan geçirip karıştırma kabı içerisine ilave edin.
Domateslerin kabuklarını soyup maydanoz ile birlikte robottan geçirerek kabın içerisine ekleyin.
Robottan geçirip karıştırdığınız sebzelerin üzerine kıyma, salça, tuz, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve sıvı yağ ekleyin, harç formuna gelene kadar iyice karıştırın.
HAMURUN HAZIRLANIŞI
Yoğurma kabı içerisine un ve tuz ekleyip ardından üzerine yavaş yavaş su ilave ederek yoğurun.
Yoğurma işleminin ardından tezgahın üzerine bir tutam un serpin ve hamuru 5 dakika boyunca tezgahta yoğurmaya devam edin.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde 10 adet beze hazırlayın.
Bezeleri 30 dakika kadar dinlendirin.
Dinlendirdiğiniz bezeleri merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açın.
LAHMACUN HAZIRLAMA VE PİŞİRME
Yuvarlak hamurların her birinin üzerine 1 yemek kaşığı iç harç ilave edin ve hamurun her yerine eşit şekilde yayın.
Hazırlanan lahmacunları, ısınmış durumda bulunan yanmaz tava içerisine alıp kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin.
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