Lahmacunu evde yapmak isteyenlere: Tavada pratik lahmacun tarifi

Hoş görüntüsüyle menünüze renk ve çeşitlilik katan pratik lahmacun tarifi sayesinde fırına ihtiyaç duymadan sadece tava yardımıyla pide ustalarının elinden çıkmış gibi lahmacunları evinizde hazırlayabilirsiniz. Geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzeti lahmacunları evinizde kendi deneyimleriniz ile hazırlamak istiyorsanız malzemeleri ve hazırlık aşamalarını tane tane anlattığımız, tavada lahmacun tarifi tam size göre!

TAVADA PRATİK LAHMACUN TARİFİ

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN

2 orta boy soğan

1 kapya biber

3-4 tane çarliston biber

Birkaç dal maydanoz

2 orta boy domates

300 gram kıyma

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Kırmızı toz biber

Pul biber

Karabiber

Sıvı yağ

HAMUR İÇİN

5 su bardağı un

Tuz

1,5 su bardağı su

İÇ HARCIN HAZIRLANIŞI

Soğanları ince kıyım olana kadar robottan geçirip çukur bir kap içerisine alın.

Kapya ve çarliston biberleri püre kıvamını alana kadar robottan geçirip karıştırma kabı içerisine ilave edin.

Domateslerin kabuklarını soyup maydanoz ile birlikte robottan geçirerek kabın içerisine ekleyin.

Robottan geçirip karıştırdığınız sebzelerin üzerine kıyma, salça, tuz, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve sıvı yağ ekleyin, harç formuna gelene kadar iyice karıştırın.

Harcın üzerini kapatıp buzdolabında bekletin.

HAMURUN HAZIRLANIŞI

Yoğurma kabı içerisine un ve tuz ekleyip ardından üzerine yavaş yavaş su ilave ederek yoğurun.

Yoğurma işleminin ardından tezgahın üzerine bir tutam un serpin ve hamuru 5 dakika boyunca tezgahta yoğurmaya devam edin.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde 10 adet beze hazırlayın.

Bezeleri 30 dakika kadar dinlendirin.

Dinlendirdiğiniz bezeleri merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açın.

Açılan bezeleri bir nemli bez üzerine tek sıra şeklinde dizin.

LAHMACUN HAZIRLAMA VE PİŞİRME

Yuvarlak hamurların her birinin üzerine 1 yemek kaşığı iç harç ilave edin ve hamurun her yerine eşit şekilde yayın.

Hazırlanan lahmacunları, ısınmış durumda bulunan yanmaz tava içerisine alıp kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin.

Bu sırada lahmacunun üstündeki harcın tam olarak pişmesi için tavanın kapağının mutlaka kapatın.



