Lakabı adı oldu: Atom gibi... "Dünyada tekim"

Çiğdem Berfin Sevinç

Rize’de esnaf Seyfullah Gökyıldız (48), arkadaşlarının kendisine taktığı ve kendisiyle özdeşleşen 'Atom' lakabını, mahkeme kararıyla resmi ismine dönüştürdü. Yeni kimliğine ilişkin Gökyıldız, "48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Bu isim bana aşırı öz güven veriyor; kendimi daha güçlü hissediyorum” dedi.

Kent merkezine iş yeri bulunan esnaf Seyfullah Gökyıldız, enerjik yapısıyla dikkat çekince arkadaş ortamında ve sanal medyada 'Atom' lakabıyla anılmaya başlandı. Çevresindekilerin ‘Nasılsın?’ sorusuna sürekli ‘Atom gibiyim’ yanıtı vermesiyle kendisiyle özdeşleşen ‘Atom’ lakabını benimseyen Gökyıldız, resmiyetteki adını değiştirme kararı aldı. Yaptığı araştırmalarda 'Atom' isminde başka bir kişi olmadığını düşünen Gökyıldız, isim değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. Ehliyetinden tapularına kadar tüm resmi evrakını yeni ismiyle güncelleyen Atom Gökyıldız’ın özellikle kurumlarda ismini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Lakabı adı oldu: Atom gibi... "Dünyada tekim" 1

‘DÜNYADA TEKİM’

Lakabının ismine dönüşme sürecini anlatan Atom Gökyıldız, "Yakın çevremin yanı sıra sanal medyada arkadaşlar bana 'Atom' diye sesleniyor. Sonra bu iş ciddiye bindi. Dedim ki Atom ismi çok güzel. Bir araştırma yaptım. Dünyada da benim kendi araştırmalarımda Atom ismine rastlamadım. Devletin de böyle bir hakkı varmış isim değiştirme hakkı, mahkemeye verdim. Derken ismimizi Atom olarak değiştirdik. Sokakta beni arkadaşlar gördüğü zaman, ‘Nasılsın?’ diye sorduklarında hep 'Atom gibiyim' derdim. Yani benimle özdeşleşmiş bir şey. İsim de çok hoşuma gitti ve dünyada da bir eşinin benzerinin olmadığını anlayınca böyle değiştirmeye karar verdik. Atom tostu var, atom meyve suyu var ama isim olarak Atom'a rastlamadım. Kendi araştırmalarıma göre dünyada tekim" diye konuştu.

Lakabı adı oldu: Atom gibi... "Dünyada tekim" 2

‘48 YILDIR SEYFULLAH'TIM, BUNDAN SONRA HAYATIMA ATOM OLARAK DEVAM EDECEĞİM’

İsim değişikliğinin ardından tüm resmi belgelerini yenilediğini belirten Gökyıldız, "Bütün üzerimdeki resmi olan her şey değişti. Yani ehliyetten tut nüfus kağıdına, banka kartlarına, hatta tapulara kadar her şey değişiyor. Çünkü yeniden doğuyorsunuz. Bu isim bana aşırı bir özgüven veriyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. 48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Benim lakabımdı, benimle özdeşleşmiş bir şeydi. İsmi değiştiğim zaman bir yabancılık çekmedim" ifadelerini kullandı.

Lakabı adı oldu: Atom gibi... "Dünyada tekim" 3

‘ŞAŞIRANLAR OLUYOR, ‘ŞAKA MI’ DİYORLAR’

Yeni ismini duyanların tepkilerini de aktaran Gökyıldız, "Beni bankalardan aradıkları zaman 'kusura bakmayın, belki yanlış söyleyebileceğim ama isminiz Atom mu' diyorlar. 'Evet, ismim Atom' diyorum. Şaşıranlar oluyor. ‘İsminiz ne’ diyorlar, ‘Atom’ diyorum. ‘Anlamadım’ diyor, ‘isim Atom’ diyorum. 'Ya gerçek mi' diyerek şaşırıyorlar. Resmi bir kuruma geliyoruz, 'burada şaka mı yapılıyor' diyenler de oluyor. Şimdi ters tepki veren, 'Atom nedir, nerden çıktı' diyen de var. Değişik bir isim olarak bulup, tebrik edenler de var. ‘İlk zamanlar eleştirdik ama güzel isimmiş’ diye söyleyenler de oluyor. Bazıları ise ‘elementli dönüşüm’ esprisi yapıyor” diye konuştu.

Okuyucu Yorumları 7 yorum
allah millete akıl verirken bunu niye pas geçti acaba düşündürücü cidden
Allahın kılıcı olmak yetmedi atom olmak mı
Normal isim durur Ken Kendine lakap takmışlar bununda hoşuna gitmiş ne etsin garibim
En Çok Okunan Trend Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

