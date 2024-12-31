YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Laktozsuz yoğurt nedir, nasıl yapılır? Laktozsuz yoğurt faydaları ve zararları

Laktozsuz yoğurt nedir, nasıl yapılır? Laktozsuz yoğurt faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.12.2024 00:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm sütlerde ve sütten üretilen ürünlerde laktoz bulunur. Laktoz süt ürünlerinde doğal olarak bulunan ve disakkarit formunda olan bir şeker türüdür. Süt şekeri olarak da tanınır ve bağırsaklarda oluşan ve orada salgılanan laktaz adındaki enzim ile parçalanır. Ancak bazı kişiler için zararlı olabilir.

Laktozsuz yoğurt nedir, nasıl yapılır? Laktozsuz yoğurt faydaları ve zararları

İçindekiler

  • Laktozsuz yoğurt nedir?
  • Laktozsuz yoğurt nasıl yapılır?
  • Laktozsuz yoğurt faydaları nelerdir?
  • Laktozsuz yoğurt zararlı mı?

Bazı alerjik bünyelerde ya da bağırsakları tüm görevlerini yerine getiremeyen kişilerde laktoz zararlıdır. Böyle kişilerin yaşadığı rahatsızlık, laktoz intöleransı olarak isimlendirilir. Laktoz intöleransı, sütte yer alan temel karbonhidrat olan laktozun sindirilmesi konusunda sorun yaşanmasına bağlı olarak oluşur. Ciddi başka problemlere de yol açabilir.

Laktozsuz yoğurt nedir?

Laktozsuz yoğurt, normal yoğurtta yer alan laktozu sindirmekte zorluk yaşayanların rahat bir şekilde tüketebileceği içeriğinde laktoz yer almayan bir yoğurt türüdür. Olabilecek en doğal yöntemlerle parçalanan laktoz ile elde edilir.

Normalde tüm süt ve süt ürünleri gibi yoğurtta da laktoz bulunur. Bağırsakların görevlerinden biri de bu laktozu parçalayan enzimler üretmektir. Ancak bazı kişilerin bağırsakları bu görevi yerine getiremediğinden laktoz intöleransı oluşur.

Laktozsuz yoğurt nasıl yapılır?

Günümüzde ev tipi cihazlar kullanılarak mutfaklarda da üretilebilen laktozsuz yoğurt yapımında asıl yapılan sütü ve süt ürününü laktozdan arındırmaktır. Doğal bir şeker olarak tüm süt ve süt ürünlerinde yer alan laktoz yoğurtta da bulunur.

Laktozsuz süt ile de yapılabilen yoğurt üretiminde yoğurt kültürü eklenirken, doğal yolla katılan laktaz enzimi sayesinde laktozsuz yoğurt üretilebilir. Diğer yoğurtlardan daha tatlı gelmesinin nedeni ise süt şekerinin glikoz ve galaktoza parçalanmasıdır.

Laktozsuz yoğurt faydaları nelerdir?

Çeşitli faydaları bulunduğu kabul edilen ve bilinen laktozsuz yoğurdun bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

  • Protein ihtiyacını giderir.
  • Kas yapısını korur.
  • Hastalıklara karşı direnci arttırır.
  • Dişleri güçlendirir.
  • Kalsiyum ihtiyacını giderir.

Laktozsuz yoğurt zararlı mı?

Laktozsuz ürünler, daha çok laktoz intöleransı bulunan kişiler tarafından tercih edilir. Başlıca faydası da bağırsakları zorlamaması ve kolay hazmedilir olmasıdır. Bu nedenle kullanılır ve vücudun süt ürünlerinden alacağı vitaminleri ve mineralleri de alması sağlanır.

Bilinen ve kabul edilen ispatlanmış bir zararı açıklanmamıştır. Ancak bilinçli tüketilmesi ve gereğinden fazla yenilmemesi doğru olacaktır. Sadece laktoz intöleransı bulunan kişiler tarafından değil herkes tarafından yenilebilir.

Anahtar Kelimeler:
yoğurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Ziraat Bankası Suriye'de ortak bir banka mı kuruyor? Açıklama geldi!

Ziraat Bankası Suriye'de ortak bir banka mı kuruyor? Açıklama geldi!

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.