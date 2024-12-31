Laktozsuz yoğurt nedir, nasıl yapılır? Laktozsuz yoğurt faydaları ve zararları

Bazı alerjik bünyelerde ya da bağırsakları tüm görevlerini yerine getiremeyen kişilerde laktoz zararlıdır. Böyle kişilerin yaşadığı rahatsızlık, laktoz intöleransı olarak isimlendirilir. Laktoz intöleransı, sütte yer alan temel karbonhidrat olan laktozun sindirilmesi konusunda sorun yaşanmasına bağlı olarak oluşur. Ciddi başka problemlere de yol açabilir.

Laktozsuz yoğurt nedir?

Laktozsuz yoğurt, normal yoğurtta yer alan laktozu sindirmekte zorluk yaşayanların rahat bir şekilde tüketebileceği içeriğinde laktoz yer almayan bir yoğurt türüdür. Olabilecek en doğal yöntemlerle parçalanan laktoz ile elde edilir.

Normalde tüm süt ve süt ürünleri gibi yoğurtta da laktoz bulunur. Bağırsakların görevlerinden biri de bu laktozu parçalayan enzimler üretmektir. Ancak bazı kişilerin bağırsakları bu görevi yerine getiremediğinden laktoz intöleransı oluşur.

Laktozsuz yoğurt nasıl yapılır?

Günümüzde ev tipi cihazlar kullanılarak mutfaklarda da üretilebilen laktozsuz yoğurt yapımında asıl yapılan sütü ve süt ürününü laktozdan arındırmaktır. Doğal bir şeker olarak tüm süt ve süt ürünlerinde yer alan laktoz yoğurtta da bulunur.

Laktozsuz süt ile de yapılabilen yoğurt üretiminde yoğurt kültürü eklenirken, doğal yolla katılan laktaz enzimi sayesinde laktozsuz yoğurt üretilebilir. Diğer yoğurtlardan daha tatlı gelmesinin nedeni ise süt şekerinin glikoz ve galaktoza parçalanmasıdır.

Laktozsuz yoğurt faydaları nelerdir?

Çeşitli faydaları bulunduğu kabul edilen ve bilinen laktozsuz yoğurdun bilinen faydalarından bazıları şunlardır:

Protein ihtiyacını giderir.

Kas yapısını korur.

Hastalıklara karşı direnci arttırır.

Dişleri güçlendirir.

Kalsiyum ihtiyacını giderir.

Laktozsuz yoğurt zararlı mı?

Laktozsuz ürünler, daha çok laktoz intöleransı bulunan kişiler tarafından tercih edilir. Başlıca faydası da bağırsakları zorlamaması ve kolay hazmedilir olmasıdır. Bu nedenle kullanılır ve vücudun süt ürünlerinden alacağı vitaminleri ve mineralleri de alması sağlanır.

Bilinen ve kabul edilen ispatlanmış bir zararı açıklanmamıştır. Ancak bilinçli tüketilmesi ve gereğinden fazla yenilmemesi doğru olacaktır. Sadece laktoz intöleransı bulunan kişiler tarafından değil herkes tarafından yenilebilir.